OL - Transfert d’un attaquant : La surprise est totale !

L’OL a prévu d’être actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien veut offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca. Mais les dirigeants lyonnais pourraient également boucler quelques départs. Les Gones pourraient notamment envoyer Enzo Molebe en prêt en Ligue 2 afin qu’il engrange de l’expérience. L’attaquant de 18 ans aurait tapé dans l’oeil de Montpellier.

L’OL entend être actif sur le mercato cet hiver. Les dirigeants lyonnais voudraient fournir à Paulo Fonseca de nouvelles options pour la suite de la saison. Le club rhodanien travaillerait donc sur quelques dossiers après l’arrivée d’Endrick. Mais les Gones pourraient également se séparer de certains joueurs, comme Enzo Molebe.

Montpellier veut le prêt d'Enzo Molebe L’attaquant de 18 ans figure régulièrement dans le groupe de l’OL, mais n’a eu droit qu’à 3 petits matchs pour 67 minutes de jeu. La formation olympienne pourrait ainsi envoyer son joueur en Ligue 2 pour qu’il engrange de l’expérience. D’après les informations du Progrès, Montpellier voudrait notamment obtenir le prêt d’Enzo Molebe.