Nouvelle recrue pour l’OM : Le transfert surprise avec l'OL !

Alexis Brunet

Initialement, l’OL était très intéressé par Himad Adelli. Malheureusement, le milieu de terrain d’Angers va normalement s’engager avec l’OM, et les Gones ont donc dû changer leur cible. Finalement, c’est Noah Nartey, joueur de Brøndby, qui devrait poser ses valises à Lyon pour faire oublier la déception du transfert raté de l’international algérien.

Pour le moment, l’OM ne s’est pas montré actif du point de vue des arrivées lors de ce mercato. Le club phocéen n’a enregistré qu’un mouvement, la vente de Robinio Vaz du côté de l’AS Rome. Le milieu de terrain d’Angers Himad Abdelli pourrait devenir la première recrue marseillaise, mais pour cela, il faut se mettre d’accord avec le SCO, et ce n’est pas encore le cas.

L’OL voulait également Abdelli Le futur possible transfert d’Himad Abdelli du côté de l’OM est une bien mauvaise nouvelle pour l’OL. En effet, l’équipe de Paulo Fonseca avait également coché le nom de l’international algérien pour se renforcer et les Gones vont donc devoir dénicher un autre joueur pour renforcer leur milieu de terrain.