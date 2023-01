Messi, Sarabia, ASSE… Toutes les infos mercato du 14 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Un transfert est acté au PSG, c’est imminent

En manque de temps de jeu au PSG, Pablo Sarabia devrait prochainement plier bagage. Comme annoncé par Relevo , le PSG et Wolverhampton se seraient entendus autour d’une opération avoisinant 5-7M€, pour le transfert de l'international espagnol, qui devrait pour sa part s’engager avec le club anglais jusqu’en juin 2025. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Wolverhampton devrait remplir les documents pour boucler le transfert de Pablo Sarabia dans les prochaines heures.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Fake news pour Lionel Messi

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi suscite de nombreuses rumeurs pour son avenir. Dernièrement, il a été question d'un intérêt du club d'Al-Hilal, prêt à proposer une fortune à l'Argentin pour le convaincre. Un moyen pour ce dernier de rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. Néanmoins, le journaliste et biographe de Messi Guillem Balague a fait une mise au point fracassante ces dernières heures, sur le site de la BBC : « Il n'y a pas eu d'offre d'Al Hilal. Non seulement cela n'a aucun sens de l'approcher avec cette offre, mais elle n'a pas existé. »



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'ASSE boucle deux renforts

L'ASSE avait annoncé qu'elle serait très active sur le marché des transferts pour espérer se maintenir en Ligue 2, et ça se confirme. Le club du Forez a officialisé coup sur coup les arrivées de Kader Bamba, en provenance du FC Nantes, et de Niels Nkounkou, prêté jusqu'à la fin de la saison par Everton. Ils sont ainsi les quatrièmes et cinquièmes recrues stéphanoises, après Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah et Gautier Larsonneur.



Pour plus d'informations, cliquez ici