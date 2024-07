Mercato : Une offre arrive pour le PSG, une révélation tombe en Angleterre

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sacré avec l’Espagne à l’Euro, Fabian Ruiz a été l’un des meilleurs joueurs du tournoi. Alors que le milieu de terrain ibérique aurait pu faire le plus grand bien au PSG pour la saison à venir, son avenir pourrait finalement s’écrire loin de la capitale française. Arsenal serait intéressé par Fabian Ruiz et on en saurait plus sur la proposition que le PSG pourrait recevoir.

Si Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa ou Keylor Navas sont partis librement du PSG, d’autres départs sont à prévoir de la part du club de la capitale. A Paris, le loft des indésirables a été remis en place pour se séparer des joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte pas. Mais outre ce groupe, on pourrait assister à d’autres ventes de la part du PSG. Le club de la capitale pourrait notamment surfer sur l’Euro XXL de Fabian Ruiz avec l’Espagne pour récupérer un joli chèque. Parmi les meilleurs joueurs du tournoi, le milieu de terrain a été impressionnant et cela pourrait lui ouvrir de belles portes à l’occasion de ce mercato, tout en permettant au PSG d’encaisser une somme intéressante.

Fabian Ruiz vers Arsenal ?

Fabian Ruiz pourrait donc ne pas s’éterniser du côté du PSG à l’occasion de ce mercato estival. Actuellement en vacances, l’Espagnol ferait l’objet d’un intérêt de la part d’Arsenal selon les informations de Duncan Castles. Tandis que le PSG ouvrirait la porte à un transfert de son milieu de terrain, les Gunners seraient sur le coup pour s’offrir les services de Fabian Ruiz.

« Cela sera sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat »

Duncan Castles en a dit plus sur la possibilité que Fabian Ruiz rejoigne Arsenal et notamment l’offre qui pourrait arriver de la part des Gunners. Le journaliste a alors fait savoir lors de son podcast : « Arsenal a démarré les discussions avec le PSG pour Fabian Ruiz. Il est probable que s’ils parviennent à un accord, cela sera sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat ».