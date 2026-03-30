Mercato - PSG : «Des sommes importantes» annoncées pour le prochain transfert !

Bien décidé à s'activer l'été prochain sur le mercato, le PSG devrait mener une revue d'effectif assez importante. Un départ serait d'ailleurs déjà bien avancé et des sommes importantes seraient même prévues dans ce dossier qui pourrait lancer l'été parisien sur le marché.
L'été prochain, l'un des dossiers brûlants du mercato du PSG concernera notamment Randal Kolo Muani. Et pour cause, prêté à Tottenham, l'attaquant français peine à convaincre et ne sera pas retenu par Luis Enrique. Et si la Juventus est idéalement placée pour le recruter, Fabrizio Romano assure que d'autres clubs pourraient offrir de grosses sommes pour Randal Kolo Muani.
La Juve n'est pas seule pour Kolo Muani
« Je vous confirme ce que je vous disais concernant Randal Kolo Muani. Du côté de Randal Kolo Muani, le joueur continue de pencher fortement pour la Juventus. Kolo Muani reçoit également d’autres propositions. Concernant Kolo Muani, par exemple, plusieurs clubs sont intéressés, non seulement en Europe, mais aussi des clubs prêts à débourser des sommes importantes pour le faire partir hors d’Europe. Je m'arrêterai là pour l'instant, mais d'un point de vue purement financier, je tiens à souligner ce que j'ai pu constater, à savoir que Kolo Muani est également courtisé à l'étranger avec des salaires très élevés, mais Randal Kolo Muani souhaite attendre la Juventus. Randal Kolo Muani, après un été compliqué en 2025 où l'opération a finalement échoué, la Juve a pris Openda – nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé dans ce cas-là. Kolo Muani a apprécié que la Juve revienne vers lui en janvier, qu'elle le courtise à nouveau », confie-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.
«Des clubs sont prêts à débourser des sommes importantes»
« Quand je dis la Juve, je parle de la direction, je parle des joueurs, car les anciens coéquipiers de Kolo Muani se sont manifestés pour essayer de le courtiser. Et Kolo Muani, en janvier, je vous le répète, s'était montré tout à fait ouvert à la Juve dans les derniers jours de janvier, puis c'est Tottenham qui l'a arrêté. Tottenham a ensuite changé d'entraîneur et tout le monde autour de Tottenham est en train de changer. Nous verrons donc maintenant si c'est la Juventus qui voudra recruter Kolo Muani, car il est clair que la Juve devra faire ses propres évaluations, choisir quoi faire pour l'attaque, nous connaissons le dossier de la prolongation de Vlahovic, mais la balle est dans le camp de la Juve car Kolo Muani va retourner au Paris Saint-Germain, car Kolo Muani ne fait pas partie des plans du Paris Saint-Germain, car Kolo Muani a envie de la Juventus et nous verrons alors si la Juve voudra aller de l’avant sur ce dossier ou si elle choisira d’autres attaquants. Kolo Muani, pour l’instant, il faut le dire, attend et espère », ajoute Fabrizio Romano.