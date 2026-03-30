Mercato - PSG : «Des sommes importantes» annoncées pour le prochain transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à s'activer l'été prochain sur le mercato, le PSG devrait mener une revue d'effectif assez importante. Un départ serait d'ailleurs déjà bien avancé et des sommes importantes seraient même prévues dans ce dossier qui pourrait lancer l'été parisien sur le marché.

L'été prochain, l'un des dossiers brûlants du mercato du PSG concernera notamment Randal Kolo Muani. Et pour cause, prêté à Tottenham, l'attaquant français peine à convaincre et ne sera pas retenu par Luis Enrique. Et si la Juventus est idéalement placée pour le recruter, Fabrizio Romano assure que d'autres clubs pourraient offrir de grosses sommes pour Randal Kolo Muani.

ℹ️ La Juve s’intéresse à Kolo Muani, mais également à Gonçalo Ramos !



🕵️‍♂️ Le favori des dirigeants italiens reste Kolo Muani, mais son puissant agent, Jorge Mendes, est toujours en bons termes avec la Juventus et pourrait le proposer aux Bianconeri à la fin de la saison.



👨‍🏫 Le… pic.twitter.com/xh0sxKFyZK — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 13, 2026

La Juve n'est pas seule pour Kolo Muani « Je vous confirme ce que je vous disais concernant Randal Kolo Muani. Du côté de Randal Kolo Muani, le joueur continue de pencher fortement pour la Juventus. Kolo Muani reçoit également d’autres propositions. Concernant Kolo Muani, par exemple, plusieurs clubs sont intéressés, non seulement en Europe, mais aussi des clubs prêts à débourser des sommes importantes pour le faire partir hors d’Europe. Je m'arrêterai là pour l'instant, mais d'un point de vue purement financier, je tiens à souligner ce que j'ai pu constater, à savoir que Kolo Muani est également courtisé à l'étranger avec des salaires très élevés, mais Randal Kolo Muani souhaite attendre la Juventus. Randal Kolo Muani, après un été compliqué en 2025 où l'opération a finalement échoué, la Juve a pris Openda – nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé dans ce cas-là. Kolo Muani a apprécié que la Juve revienne vers lui en janvier, qu'elle le courtise à nouveau », confie-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.