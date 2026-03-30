Mercato - OM : C’était un gros calvaire après son départ, «j’ai beaucoup pleuré»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça ne date pas d’aujourd’hui, du côté de l’OM, il y a tout le temps eu de nombreux mouvements à chaque mercato. Des nouveaux joueurs sont ainsi arrivés et d’autres ont dû quitter le club phocéen. Mais voilà que pour certains, partir de Marseille n’a pas été une expérience très facile à vivre. Il y en a un pour qui l’après-OM a été un calvaire.

On a peut-être tendance à l’oublier mais Brice Samba a été un joueur de l’OM au cours de sa carrière. International français et aujourd’hui du côté du Stade Rennais, le portier de 31 ans avait été recruté par le club phocéen en 2013, débarquant alors en provenance du Havre. Mais voilà que Samba n’aura finalement disputé que 4 petits matchs sous le maillot de l’OM, club qu’il a fini par quitter en 2017.

Didier Deschamps : Son calvaire à l’OM confirmé, «il était vraiment dans le dur» https://t.co/H6ZnyJEctF — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« C’était très dur et heureusement qu’il y avait ma famille » Arrivé au terme de son contrat à l’OM, Brice Samba avait alors fait ses valises, sans savoir pourtant où il rebondirait ensuite. L’international français s’était donc retrouvé sans club et voilà que pour lui, ça a été une période difficile. En effet, pour Ouest France, Samba avait raconté en 2023 : « Je n’avais pas perdu toutes mes qualités en cinq ans. Mais se retrouver sans club, en ayant jamais pu montrer mes qualités, ça fait énormément réfléchir. Je n’avais plus personne. C’était très dur et heureusement qu’il y avait ma famille car cela aurait pu être compliqué. On est très croyant et mon père me répétait que les voies de Dieu ne sont jamais simples. Il avait raison de continuer d’y croire et me le dire. Parfois, repartir de plus bas et remonter, ce n’est pas plus mal ».