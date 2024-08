Mercato : Mbappé s’en va, le PSG prépare une attaque de feu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a perdu Kylian Mbappé et n’a pas recruté d’attaquant jusque-là pour le remplacer. Et pour ne rien arranger, le club de la capitale a perdu Gonçalo Ramos sur blessure. Et pourtant, Bruce Grannec est convaincu que le PSG ne sera pas moins fort sans Kylian Mbappé.

Sans Kylian Mbappé, le PSG va devoir revoir son animation offensive. Pour le moment, aucun renfort n'a débarqué pour compenser le départ du Bondynois, mais cela n'inquiète pas du tout Bruce Grannec qui estime que même sans le capitaine de l'équipe de France, le PSG jouera mieux avec ses attaquants actuels, notamment sur le plan collectif.

«Le PSG gagnera davantage de matchs sans Mbappé»

« Le PSG gagnera davantage de matchs sans Mbappé. L’année dernière, quand il ne marquait pas, il n’y avait aucun autre buteur », rappelle-t-il dans un premier temps pour l’émission Hors-jeu, avant de poursuivre, estimant que les autres attaquants du PSG vont se révéler sans Kylian Mbappé.

«Mbappé fait ses statistiques, mais ses équipes ne gagnent jamais»

« Désormais, les autres joueurs auront plus de responsabilités au lieu de toujours chercher Mbappé. Mbappé fait ses statistiques, mais ses équipes ne gagnent jamais. Aucun des attaquants alignés au PSG à ses côtés n’a réussi à s’imposer. Sans lui, le PSG sera bien meilleur collectivement », ajoute Bruce Grannec.