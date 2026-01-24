Mercato : Le PSG transfère «le meilleur du monde»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret lors du précédent mercato estival, le PSG avait toutefois conclu quelques mouvements dans la foulée de l'obtention de son titre de champion d'Europe et la victoire contre l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Le transfert du meilleur du monde a même été conclu.

C'est un changement qui a surpris tout le monde. Alors que Gianluigi Donnarumma sortait de six mois exceptionnels, le PSG a décidé de s'en séparer pour miser sur Lucas Chevalier. Et alors que l'ancien portier du LOSC est critiqué, Benoit Costil monte au créneau et rappelle que l'Italien n'est pas devenu le meilleur gardien du monde du jour au lendemain.

Costil évoque le changement Donnarumma-Chevalier « Pour moi, après six mois tu ne peux pas porter un jugement définitif. On a deux joueurs de 24 et 23 ans, un qui débarque de Lille, l’autre de Bournemouth. Ils débarquent dans un effectif qui a tout gagné l’année dernière. La question c’est est-ce que ce n’est pas plus difficile justement, quand tu n’as seulement que deux recrues, de s’intégrer à un effectif qui a tout gagné l’année précédente. L’autre question que je me pose c’est qu’il y a un an jour pour jour, est-ce que Donnarumma était plus fort que Chevalier aujourd’hui. Je me pose la question parce qu’on parle de Donnarumma, Donnarumma… C’est le meilleur gardien du monde sur les six derniers mois, pas sur l’année complète », assure-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.