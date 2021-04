Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Le LOSC a trouvé le successeur d'Ikoné !

Publié le 27 avril 2021 à 23h12 par La rédaction mis à jour le 27 avril 2021 à 23h15

Le LOSC pourrait perdre l’un de ses éléments les plus importants avec le possible départ de Jonathan Ikoné la saison prochaine. Pour le remplacer, le club nordiste est allé voir un certain Noni Madueke du côté des Pays-Bas.