Le PSG l'appelle, «demain matin, tu as le TGV» : Le transfert bouclé «en 24 heures» !

Le mercato est un exercice qui se travaille parfois des mois en avance. Pour recruter un nouveau joueur, les clubs prennent du temps avant de finaliser les dossiers. Mais voilà que parfois, l'affaire peut se conclure en un rien de temps. Le PSG l'a déjà montré par le passé en actant ainsi le transfert d'un nouveau joueur en quelques heures seulement.

Le processus de recrutement d'un nouveau joueur est souvent long. Mais il peut également être très rapide. Aujourd'hui, le PSG prend son temps pour bien choisir ceux qui rejoindront le club de la capitale. Voilà que par le passé, ça n'a pas tout le temps été le cas. En effet, si on remonte quelques années en arrière, la direction parisienne n'avait pas hésité à boucler un transfert en l'espace de quelques heures. C'est ainsi que du jour au lendemain littéralement, Jérôme Alonzo s'est retrouvé joueur du PSG.

De l'ASSE au PSG ! Formé à Nice, Jérôme Alonzo fait partie de ses joueurs qui ont évolué à l'OM et au PSG. Ayant connu l'ASSE entre les deux clubs, c'est donc en 2001 qu'il a quitté le Forez pour rejoindre le club de la capitale. Le début donc d'une nouvelle aventure pour le gardien qui aura disputé 109 matchs sous le maillot du PSG. Alonzo avait ainsi posé ses valises à Paris à la suite d'un appel de Luis Fernandez et tout s'est ensuite réglé de façon express...