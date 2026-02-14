«J'aurais pas dû» : Le départ du PSG qu'il regrette des années plus tard !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières années, on a pu assister à de nombreux départs du côté du PSG. Si le club de la capitale n'a pas hésité à se débarrasser de plusieurs de ses indésirables, d'autres joueurs n'ont pas hésité à partir d'eux-mêmes. Sur le coup, ils pensaient ainsi que quitter le PSG était la décision à prendre. C'était sans compter sur les regrets qui sont apparus un peu plus tard...

Aujourd'hui, nombreux sont les joueurs à vouloir signer au PSG. Compte tenu du succès de l'équipe de Luis Enrique au cours des derniers mois, ça a de quoi attirer du monde. La tendance n'était pas forcément la même il y a quelques années de cela. En effet, certains cherchaient alors à quitter le PSG. Alex, défenseur central brésilien, avait d'ailleurs obtenu gain de cause, mais voilà que des années plus tard, il le reconnait : ce n'était pas la bonne décision à prendre à ce moment.

Alex quitte le PSG pour le Milan AC Aujourd'hui à la retraite, Alex aura été l'une des premières recrues du PSG version Qatar. En effet, c'est en janvier 2012, quelques jours après le rachat du club de la capitale, que le Brésilien avait posé ses valises à Paris. Débarqué en provenance de Chelsea, Alex sera resté jusqu'en 2014. Parti pour le Milan AC, Alex avait pourtant la possibilité de continuer au PSG. Il en a décidé autrement et il s'en mord les doigts.