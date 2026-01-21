Greenwood avec Mbappé : Le transfert redouté par l'OM !

Ancien prodige de Manchester United tombé en disgrâce, Mason Greenwood explose enfin à l’Olympique de Marseille. Mais certains craignent que le succès du joueur va inévitablement devenir un problème pour le club phocéen et Roberto De Zerbi, qui pourraient bientôt le perdre.
C’est un sacré pari. Considéré comme l’un des meilleurs talents de sa génération, Mason Greenwood était suivi par les plus grands clubs de la planète. Mais son passé sulfureux a refroidi pas mal de prétendants, avec seul l’OM qui a finalement décidé de foncer sur lui.
Le phénomène Greenwood
Le moins que l’on puisse dire, c’est pour le moment c’est un succès total. Mason Greenwood cartonne à l’OM et est actuellement Meilleur buteur de la Ligue 1, avec 12 buts en 17 rencontres. Et ce n’est pas fini, puisque la saison est encore longue et il semble bien parti pour affoler les compteurs.
« Mon regret est qu’un jour, un très grand club viendra toquer à la porte de Marseille »
Mais malheureusement, ce succès de Greenwood va inexorablement l’éloigner de l’OM, avec notamment le Real Madrid de Kylian Mbappé qui pourrait le recruter. « Je suis amoureux de Greenwood, c’est un véritable phénomène » a expliqué Antonio Cassano, dans le podcast Viva el Futbol. « Mon regret est qu’un jour, un très grand club comme Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich viendra toquer à la porte de Marseille ».