Départ de l’OM : «Je ne veux rien», il est parti sans réclamer le moindre centime !

L'OM est régulièrement pointé du doigt pour son instabilité sportive et ses nombreux changements de joueurs à chaque période de mercato, un reproche qui ne date pas d'hier pour le club phocéen. Déjà, en 2009, un attaquant de l'OM avait décidé de partir à un an de la fin de son contrat, mais il présente une particularité : il n'a demandé aucune indemnisation financière pour ce départ.

Il est parfois compliqué pour les clubs d'arriver à se débarrasser de certains éléments indésirables qui réclament des sommes folles pour accepter de mettre un terme à leur contrat, mais l'OM a vécu une situation totalement inverse en 2009. Didier Deschamps était à cette époque l'entraîneur du club phocéen, et il comptait dans ses rangs un attaquant auquel il attribuait un temps de jeu famélique : Elliot Grandin, qui avait été recruté par l'OM en provenance du SM Caen en janvier 2008. Et c'est donc le joueur qui a demandé à quitter le club à un an de la fin de son contrat...

« Je décide d’arrêter » Et pour mener à bien son départ, Elliot Grandin explique qu'il n'a pas réclamé le moindre centime au directeur sportif de l'époque à l'OM : « Il me restait un an de contrat à Marseille (…) Je me sens pas à ma place, pas forcément bien, donc je décide d’arrêter. Je vais dans le bureau d’Anigo et je lui dis ‘écoute José, je vais arrêter et partir’. Il me regarde stupéfait, c’était coach Deschamps à l’époque : ‘mais non reste, il peut changer d’avis coach Deschamps’. Ensuite il fait ses calculs en pensant que je vais lui demander de l’argent, et je lui réponds ‘non, mais je ne veux rien’. Donc je suis parti », indique Grandin au podcast Histoire de Foot.