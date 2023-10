Transferts : Cristiano Ronaldo s’est fait «expulser», il balance cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En novembre 2022, Cristiano Ronaldo quittait Manchester United d'un commun accord. Quelques jours auparavant, l'international portugais n'avait pas hésité à s'en prendre au club anglais lors d'un entretien accordé au célèbre journaliste anglais Piers Morgan. Ce dernier est toujours remonté contre Erik Ten Hag, ancien coach des Red Devils.

L'interview avait fait grand bruit. En novembre 2022, Cristiano Ronaldo accordait un entretien au journaliste Piers Morgan. Remonté, le buteur portugais n'avait pas épargné les Red Devils. Ronaldo s'en était pris de manière virulente à Manchester United.

Manchester United avait dit stop

Quelques jours plus tard, Manchester United publiait un communiqué pour annoncer le départ de Ronaldo d'un commun accord. Depuis, le Portugais a rejoint l'Arabie Saoudite. Alors que le buteur retrouve la forme avec Al-Nassr, Piers Morgan n'a pas hésité à tacler Erik Ten Hag, ancien coach de Manchester United.

Piers Morgan s'en prend à Ten Hag