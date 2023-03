Attendu au PSG, il lance un ultimatum pour son mercato

Thomas Bourseau

Arrivé seulement l’été dernier, Christophe Galtier semble déjà être en difficulté au PSG qui aurait décidé de le remplacer à la fin de la saison selon la presse italienne. José Mourinho aurait une belle carte à jouer et mettrait la Roma sous pression.

Christophe Galtier pourrait-il seulement un an après son arrivée à Paris laisser sa place sur le banc de touche du PSG ? D’après la presse italienne et plus précisément Il Messaggero , le Paris Saint-Germain aurait pris la décision d’opérer un nouveau changement sur le banc parisien.

Tuchel au Bayern, le PSG prêt à se rabattre sur Mourinho ?

Alors que Thomas Tuchel s’est engagé en faveur du Bayern Munich, le PSG apprécierait le fait d’offrir les rênes de l’effectif à José Mourinho, un entraîneur pour lequel Jérôme Rothen a milité sur les ondes de RMC . Contractuellement lié à la Roma jusqu’en juin 2024, Mourinho aurait lancé un ultimatum à ses dirigeants.

Mourinho veut être fixé avec la Roma avant fin avril