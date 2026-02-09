«Malaise» avec son vestiaire et dirigeants «désemparés», De Zerbi prêt à quitter l’OM ?

Alexis Brunet

Ces dernières semaines sont plus que compliquées pour l’OM. Il y a tout d’abord eu l’élimination en Ligue des champions puis la cinglante défaite 5-0 contre le PSG dimanche soir lors du classique. La situation est plus que tendue pour Roberto De Zerbi qui est en première ligne. L’hypothèse d’un départ de Marseille de l’Italien n’est pas à exclure. Explication.

Il y a quelques mois, les supporters de l’OM tenaient des discours remplis d'espoirs. Pour beaucoup, le club phocéen avait enfin les moyens de concurrencer le PSG et l’Europe allait même trembler. Des discours qui font rire quelques mois plus tard, car Marseille est actuellement quatrième de Ligue 1 à douze points de Paris, mais également éliminé de la Ligue des champions.

LE PSG A FOUETTÉ L’OM. 🔞❤️💙pic.twitter.com/vvvxSvSQ2V — Actu Foot (@ActuFoot_) February 8, 2026

Une lourde défaite contre le PSG dimanche soir L’OM n'est donc pas en grande forme, surtout que dimanche soir un nouveau coup dur est venu accentuer la morosité ambiante. En clôture de la 21ème journée de Ligue 1, les partenaires de Mason Greenwood se rendaient du côté de Paris pour le Classique. Très en forme, le PSG a roulé sur Marseille et s’est finalement imposé 5-0 grâce à un Ousmane Dembélé brillant, auteur d’un doublé, ainsi qu'aux réalisations de Khvicha Kvaratskhelia, de Kang-in Lee et à un contre son camp de Facundo Medina.