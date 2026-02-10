«J'ai toujours été sidéré par son melon» : Pierre Ménès balance sur un ancien collègue du Canal Football Club

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Chroniqueur emblématique du Canal Football Club pendant plusieurs années, Pierre Ménès a côtoyé de nombreux acteurs du football passés par Canal +, que ce soit des anciens joueurs ou entraîneurs. Dans sa dernière vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, le journaliste passé par L’Équipe a dit ce qu’il pensait de l’un d’eux.

C’est désormais officiel, Habib Beye n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais. Nommé en janvier 2025, le technicien a été démis de ses fonctions lundi, deux jours après la défaite sur la pelouse du RC Lens (3-1), comme annoncé par le club dans un communiqué.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 ⤵️



Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza.



Dans l’attente de la décision à venir, les… pic.twitter.com/2ofHq1F4aB — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 9, 2026

« Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l'endroit de son entraîneur principal, Monsieur Habib Beye, et de ses adjoints, Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. Dans l'attente de la décision à venir, les entraînements de l'équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu'à nouvel ordre », a indiqué le Stade Rennais. En réaction à cette annonce, Pierre Ménès a dit ce qu'il pensait d'Habib Beye, avec lequel il a travaillé pendant plusieurs années sur Canal+.