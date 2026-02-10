«J'ai toujours été sidéré par son melon» : Pierre Ménès balance sur un ancien collègue du Canal Football Club

Chroniqueur emblématique du Canal Football Club pendant plusieurs années, Pierre Ménès a côtoyé de nombreux acteurs du football passés par Canal +, que ce soit des anciens joueurs ou entraîneurs. Dans sa dernière vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, le journaliste passé par L’Équipe a dit ce qu’il pensait de l’un d’eux.
C’est désormais officiel, Habib Beye n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais. Nommé en janvier 2025, le technicien a été démis de ses fonctions lundi, deux jours après la défaite sur la pelouse du RC Lens (3-1), comme annoncé par le club dans un communiqué.
Rennes officialise le départ de Beye
« Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal, Monsieur Habib Beye, et de ses adjoints, Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre », a indiqué le Stade Rennais. En réaction à cette annonce, Pierre Ménès a dit ce qu’il pensait d’Habib Beye, avec lequel il a travaillé pendant plusieurs années sur Canal+.
« J'ai l'impression que son melon forcément est venu un peu avec lui à Rennes »
« Je suis un peu embêté de tailler Habib parce qu'on a quand même travaillé ensemble pendant pas mal de temps au CFC. Mais j'avais toujours été un peu sidéré par son melon. Et j'ai l'impression que son melon forcément est venu un peu avec lui à Rennes, et qu'il se croit au-dessus des joueurs. Et t'es pas au-dessus des joueurs. T'es au-dessus des joueurs quand tu prouves comme Luis Enrique a prouvé. Quand tu ne prouves pas, t'es rien du tout, tu dois surtout être parfois un accompagnateur et facilitateur, et non pas un perturbateur. Je pense que le problème de Beye, c'est qu'il est devenu un perturbateur au sein du Stade Rennais », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.