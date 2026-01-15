PSG : Vitinha fait ses adieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le monde du football était en deuil après le tragique décès de Diogo Jota et de son frère, victimes d'un accident de voiture. Quelques mois plus tard, Vitinha a été invité à revenir sur ce triste évènements et le milieu de terrain du PSG peine à masquer son émotion.

C'est un accident tragique qui a choqué le monde du football dans son ensemble. L'été dernier, alors qu'il était en vacances en Espagne, Diogo Jota a perdu la vie avec son frère dans un accident de la route. L'attaquant de Liverpool allait prendre le ferry pour retourner en Angleterre lorsqu'il a eu ce tragique accident. Quelques mois plus tard, Vitinha rend hommage à son ancien coéquipier en sélection.

Vitinha rend hommage à Diogo Jota « C’est difficile d’en parler. Personne ne souhaite se retrouver dans une telle situation. C’est une perte tragique et douloureuse pour tous. J’imagine surtout ce que ressentent les parents, la femme, les enfants… C’est à cela que je pense le plus souvent quand je pense à lui », confie-t-il dans une interview accordée à CNN. Et quoi de mieux qu'une victoire du Portugal à la Coupe du monde pour lui rendre hommage ?