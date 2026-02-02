PSG - OM : Le choc lancé par un Parisien, «on va mettre le feu»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tombeur de Strasbourg (2-1), le PSG a réalisé une excellente opération pour conserver la tête de la Ligue 1 devant le RC Lens, qui s'était imposé la veille contre Le Havre (1-0). Et le prochain rendez-vous pour les Parisiens concernera le Classique puisque l'OM sera au Parc des Princes dimanche. Et les Parisiens ont déjà lancé le choc.

Dimanche soir, le PSG est allé chercher une précieuse victoire sur la pelouse de Strasbourg qui lui permet de reprendre son fauteuil de leader de Ligue 1 avec deux points d'avance sur le RC Lens, vainqueur la veille contre Le Havre (1-0). Par conséquent, la bataille s'annonce accrochée jusqu'au bout comme l'a confié Luis Enrique après le succès en Alsace au micro de Ligue1+ : « Cette Ligue est très difficile. Tout le monde dit que c'est facile, il y a une équipe comme Lens qui a gagné dix de ses douze derniers matches. Ce sont des stats incroyables et ils méritent d'être là avec nous. Et ce sera difficile parce qu'il y a aussi Marseille et Lyon, qui sont en train d'améliorer leurs performances. Ce sera une partie finale de championnat difficile. »

« On sait que les supporters vont mettre le feu au stade » : avant PSG-OM, Bradley Barcola envoie un message

Barcola lance déjà le Classique contre l'OM Dans ce contexte, la prochaine journée de L1 s'annonce déjà cruciale. Et pour cause, le PSG reçoit l'OM au Parc des Princes avec la volonté de prendre sa revanche après la défaite au Stade Vélodrome à l'aller. Bradley Barcola a donc annoncé la couleur. « Ça va être un très bon match, Marseille est une très bonne équipe. On a fait deux matchs contre eux où ça a été compliqué donc là, on veut la victoire. On va se donner à fond. On compte sur eux (les supporters), ils sont toujours là avec nous. On sait qu’ils vont mettre le feu au stade et nous, on va mettre sur le terrain », lance l'ailier du PSG au micro de Ligue1+.