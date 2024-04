PSG : Luis Enrique «ému», il déballe tout

Benjamin Labrousse

Si ce mardi soir, le PSG va tenter de prendre sa revanche sur le FC Barcelone, même son de cloche pour Luis Enrique face à Xavi. Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur du Barça a rendu un bel hommage à son ancien mentor en Catalogne. Le coach parisien s’est d’ailleurs dit très ému par de tels propos de l’ancien milieu de terrain.

Peu avant le quart de finale aller de la Ligue des Champions opposant le PSG au FC Barcelone, Luis Enrique affirmait mieux représenter le Barça que l’actuel entraîneur des Blaugrana Xavi : « C’est moi, sans aucun doute. Non, non, ce n’est pas une opinion. Vous pouvez regarder les statistiques, les données: la possession du ballon, les buts, le pressing haut, regardez les titres, regardez les trophées. C’est moi, sans aucun doute » , lâchait le coach parisien.

« J'ai fait ma revendication, je la maintiens »

Battu par son ancien disciple à l’aller (2-3), Luis Enrique est revenu sur ses propos à l’égard de Xavi ce lundi : « Je ne suis pas nouveau (dans le monde du foot), je sais que tout ce que je peux dire sera mal perçu. J'ai (aussi) dit que j'aurais aimé être entraîné par Xavi. Mais ce qui intéresse, c'est la polémique. J'ai fait ma revendication, je la maintiens. Une défaite ne va pas changer mon opinion. J'aurais aimé l'avoir comme coach, comme Luis Aragonés, comme Pep Guardiola... Mais je n'aurai pas l'opportunité d'être entraîné par Xavi » , a lâché le coach du PSG dans des propos relayés par RMC Sport .

« Ils m'ont marqué et c'est ma réalité »

Xavi lui, a rendu hommage à Luis Enrique, là aussi en conférence de presse : « Avec Luis Aragonés, Pep Guardiola et Luis Enrique sont les trois entraîneurs qui m'ont le plus marqué. Maintenant que je pense à eux en tant qu'entraîneur, ce sont ceux dont je me souviens le plus. Quand je pense à ce que je dois faire, je me souviens d'eux trois. Ils m'ont marqué et c'est ma réalité » .

« C'est très beau, je vais ressortir d'ici très ému »