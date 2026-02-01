Lucas Chevalier : Nouveau message envoyé par Luis Enrique, ça chauffe au PSG

L’été dernier, le PSG avait décidé de faire de Lucas Chevalier le grand successeur de Gianluigi Donnarumma. Arrivé en provenance du LOSC contre 40M€ (hors bonus), le Français connaît des premiers pas compliqués à Paris. S’il l’a publiquement défendu en conférence de presse, Luis Enrique a envoyé un nouveau signal fort à ce sujet ce dimanche soir. Explications.
Auteur d’une année 2025 exceptionnelle marquée par la victoire en Ligue des Champions, le PSG n’a pas souhaité bouleverser son effectif l’été dernier. Mais avec le départ de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City, Paris et Luis Enrique ont eu l’occasion de faire venir une cible de longue date dans les buts : Lucas Chevalier. Recruté contre 40M€, le jeune portier français n’a pas forcément réussi à convaincre.
Une concurrence des gardiens au PSG ?
Auteur de plusieurs erreurs depuis ses débuts avec le PSG, Lucas Chevalier semble être passé numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens parisiens. En conférence de presse, Luis Enrique a pourtant défendu l’idée d’une concurrence saine. « Ce que je peux dire sur ce sujet, c’est que je suis content d’avoir trois gardiens comme eux. J’aime la concurrence à tous les postes, c’est le football moderne. Il y a tout le temps des choses que tu peux changer, je suis très ouvert. Je me répète, je suis très content d’avoir trois gardiens avec ce niveau… », confiait ainsi l’Espagnol.
Luis Enrique choisit encore Safonov
Cependant, le temps semble donner raison à Matvey Safonov. Blessé à la main depuis plusieurs semaines, le Russe est revenu en force, et a été titularisé dès son retour à la compétition cette semaine face à Newcastle. Ce dimanche soir, alors que le PSG se déplace dans un rendez-vous important sur la pelouse de Strasbourg en championnat, Luis Enrique a de nouveau décidé d’accorder sa confiance au Russe, envoyant indirectement un message lourd de sens à Lucas Chevalier, qui va devoir batailler pour retrouver du temps de jeu à Paris…