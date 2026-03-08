«Je commence à m’inquiéter…» : Les gros doutes de Bixente Lizarazu dévoilés sur TF1

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion du monde avec l'Equipe de France en 1998, Bixente Lizarazu est devenu un consultant de renom à la télévision depuis. L'ancien défenseur reste bien sûr très attentif à l'actualité du football français notamment et dans Téléfoot, il a exprimé ses craintes concernant le PSG.

Vainqueur pour la première fois de son histoire de la Ligue des champions l'année dernière, le PSG s'apprête à disputer un duel très attendu face à Chelsea. Le club de la capitale, battu à domicile pour la première fois en Ligue 1 face à Monaco vendredi, ne rassure pas en ce moment et Bixente Lizarazu est inquiet car il trouve que ces difficultés ne sont pas anodines si elles se poursuivent...

Le PSG dans le dur, Bixente Lizarazu en panique Moins tranchant en ce moment par rapport à l'année dernière, le PSG ne domine plus les matches avec une assurance déconcertante. Le club devra se reprendre pour éviter la catastrophe puisque Bixente Lizarazu a du mal à reconnaître les hommes de Luis Enrique. « Je sens le PSG capable de redevenir le rouleau compresseur ? Depuis début février j’espère ça. Je me dis qu’ils vont le faire. Mais maintenant, je commence à m’inquiéter. Vraiment » glisse-t-il sur le plateau de Téléfoot.