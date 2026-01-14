Annonce tragique : Le PSG prend une lourde décision en privé

Lundi matin, nous apprenions la mort de Rolland Courbis, ancien joueur et entraîneur passé notamment par l’OM, devenu ensuite un consultant apprécié dans le monde du football français. Le PSG lui a rendu hommage mais n’a pas fait de minute de silence avant son match contre le PFC, après l’avoir pourtant envisagé…
Figure emblématique du football français, Rolland Courbis est décédé lundi à l’âge de 72 ans. Après avoir débuté comme joueur, le natif de Marseille était ensuite devenu entraîneur avant de se reconvertir comme consultant, principalement au micro de RMC. Les hommages sont venus des quatre coins de la France, le PSG publiant notamment un communiqué pour saluer la mémoire du bien-aimé « Coach Courbis ».
L’hommage du PSG à Rolland Courbis
« Le Paris Saint-Germain adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Rolland Courbis. Le Club salue la mémoire d’un entraîneur passionné et d’un consultant emblématique, qui aura marqué les esprits par sa personnalité et son amour du jeu », a-t-on pu lire sur le compte X du club de la capitale. Malgré cet hommage, le PSG a pris la décision de ne pas organiser d’hommage avant le 16e de finale de Coupe de France contre le Paris FC.
Pourquoi n’y a-t-il pas eu de minute de silence ?
Selon L’Équipe, le PSG a bien envisagé d'observer une minute de silence en marge du derby parisien au Parc des Princes lundi soir avant de se raviser, craignant des sifflets contre l'ancien joueur et coach de l'OM. Une révélation qui a fait réagir sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters du PSG regrettant que cet hommage n’ait pas eu lieu. Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi a approché la famille de Rolland Courbis pour adresser ses condoléances, le PSG déposera une gerbe de fleurs lors de la cérémonie prévue ce mercredi, révèle L’Équipe.