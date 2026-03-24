«Un guet-apens», Booba en remet une couche sur l’OM !

Amadou Diawara

Le 8 février dernier, le PSG a reçu l'OM au Parc des Princes. En ouverture de cette rencontre, Booba a performé au Parc des Princes. Interrogé sur cette belle soirée à Paris, qui s'est conclue par une victoire écrasante de l'écurie rouge et bleu (5-0), le rappeur de 49 ans clashé le club marseillais.

Pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1, le PSG de Luis Enrique s'est frotté à l'OM. En effet, les Parisiens ont reçu leur plus grand rival au Parc des Princes, et ce, le 8 février dernier. Et la bande à Ousmane Dembélé n'a laissé aucune chance à celle de Mason Greenwood, l'ayant emporté 5-0. Avant le coup d'envoi de ce Classique, Booba a fait le show sur la pelouse de l'enceinte francilienne. Invité à revenir sur cette belle soirée au Parc des Princes - et ce, dans le premier épisode de Carré d'AS sur YouTube - le rappeur de 49 ans a lâché plusieurs punchlines sur l'OM.

«C'est tombé du ciel pour lui» : Le pari qui va coûter cher à l'OM ? https://t.co/GyOp3v5SE2 — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«C'est comme Booba-Rohff, il n'y a plus de rivalité» « Mon passage au Parc des Princes en ouverture de PSG-OM ? On leur a fait un guet-apens chamanique. Tu crois aux énergies ? Si tu as un beau coin à la boxe où le stade il est en feu, ça te (transcende). Les ultras déjà, on les connait, on a un historique avec eux, ils ne m'ont pas invité à PSG-Guingamp. C'était le Clasico, il y avait la tension, c'est le clash, ils ont invité qui il fallait, on a préparé à l'avance, le tifo il y avait une intention : c'était la batte de baseball cloutée avec du sang partout », a déclaré Booba, avant d'en rajouter une couche.