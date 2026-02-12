OM : Un favori se dégage pour remplacer De Zerbi, et «c’est n’importe quoi» !

Après la large défaite contre le PSG (0-5), Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM, les dirigeants étant aujourd’hui en quête d’un nouvel homme pour remplir les objectifs de la fin de saison. Le nom de Habib Beye figure en bonne place sur la short-list des Phocéens, une piste qui ne fait pas l’unanimité…
L’Olympique de Marseille n’aura pas traîné pour officialiser le départ de Roberto De Zerbi. Alors que la fin de l’aventure phocéenne pour le technicien italien avait fuité mardi soir dans l’After Foot sur RMC, l’information a finalement été confirmée durant la nuit, deux jours après la claque reçue dans le Classique face au PSG (0-5). Désormais, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont à la recherche d’un nouvel entraîneur pour, a minima, finir la saison.
« Je suis sure que ce n’est pas l’homme de la situation »
Plusieurs noms sont évoqués, dont celui de Habib Beye, qui vient d’être licencié par le Stade Rennais. L’ancien joueur de l’OM n’a jamais caché son souhait de revenir un jour dans la cité phocéenne en tant qu’entraîneur, un profil loin d’emballer Laure Lepailleur, sur le plateau de l’Équipe du Soir. « Habib Beye, c’est n’importe quoi ! Ce club est assez particulier, et Habib Beye, on a beau dire ce qu’on veut, finalement c’est un entraîneur très peu expérimenté, estime l’ancienne joueuse reconvertie consultante. Il a eu cette expérience au Red Star, celle avec Rennes qui se finit très mal. On connaît le contexte marseillais, certes il a joué là-bas, mais il y a eu peut-être un désamour des joueurs, on sait qu’il n'a pas tenu son vestiaire à Rennes et ça a été aussi l’une des problématiques avec les différentes mises à l’écart, notamment de Samba dernièrement. Excusez-moi, mais dans ce contexte-là, je suis sure que ce n’est pas l’homme de la situation ».
Quelles sont les autres pistes de l’OM ?
D’après les informations de RMC, d’autres noms sont à l’étude pour succéder à Roberto De Zerbi, à l’instar de Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, Eric Chelle, à la tête du Sénégal, Sergio Conceiçao, en poste à Al-Ittihad et même Igor Tudor, qui avait quitté l’OM en 2023.