OM - Greenwood : La statistique qui fait mal après le PSG

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 réalisations, Mason Greenwood n’a pas existé dimanche lors du Classique face au PSG (5-0), comme l’ensemble de ses coéquipiers. S’il empile les buts depuis son arrivée en provenance de Manchester United, une statistique de l’attaquant âgé de 24 ans démontre ses difficultés dans les grands rendez-vous.

Le choc de la 21e journée de Ligue 1 n’a pas tenu toutes ses promesses. En déplacement au Parc des Princes dimanche soir, l’OM a été surclassé par le PSG (5-0) et a ainsi vu l’OL, qui s’est imposé face au FC Nantes (0-1) samedi, lui passer devant au classement et prendre sa place sur le podium.

Greenwood invisible lors du Classique Meilleur joueur de son équipe et meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 réalisations, même Mason Greenwood n’a pas réussi à se mettre en évidence lors de cette rencontre. L’OM en aurait pourtant eu bien besoin, comme le confiait Roberto De Zerbi en conférence de presse à la veille du Classique : « On a toujours besoin d’un Greenwood comme celui des deux derniers matchs. C’est un Greenwood mondial. Parce qu’en plus de ce que sa mère et son père lui ont appris, il est en train de devenir un joueur complet. Lui aussi a passé des moments difficiles, il n’est pas parti et il est resté ici. Il a compris qu’on lui disait les choses pour son bien et pour le bien de l’OM. »