Mauvaise nouvelle pour l’OM : De Zerbi s’en serait probablement bien passé !

Roberto De Zerbi a prévenu, l’OM débarque au Parc des Princes ce dimanche en clôture de la 21e journée de Ligue 1 pour décrocher la victoire. Mais l’entraîneur italien a appris une nouvelle dont il se serait bien passé à quelques heures du choc face au Paris SG…

Devancé par l’OL, désormais 3e au classement suite à son succès sur la pelouse de Nantes (1-0) samedi, l’OM est sous pression avant d’aller défier le PSG au Parc des Princes dimanche soir. Mais Roberto De Zerbi a des chances d’y croire après avoir rivalisé avec le club champion d’Europe en titre sur les deux premières confrontations de la saison, avec une victoire au Vélodrome et une défaite frustrante aux tirs au but lors du Trophée des Champions.

« Il est toujours difficile de comprendre la bonne façon de jouer face à deux. On a fait deux grands matches contre le Paris-SG cette saison. Eux aussi ont fait un bon match au Koweït. Le Paris-SG reste l'équipe la plus forte d'Europe, ils ont tout gagné la saison dernière, il possède un des coaches les plus forts en Europe. À nous de refaire un même match, avec humilité, en jouant, en s'aidant sur le terrain, mais en ayant conscience qu'on a des joueurs forts, nous aussi, a confié De Zerbi en conférence de presse, rapporté par L’Équipe. On se prépare pour pouvoir gagner. On représente une ville, une histoire, c'est une fierté et une responsabilité. Il n'y a pas de recette, je ne suis pas cuisinier. Mais il faut avoir faim, de l'orgueil, ne jamais oublier Bruges et jouer au foot avec nos qualités. »