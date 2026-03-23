L’erreur de casting dénoncée par Jérôme Rothen : «Il n’a rien à faire à l’OM»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il restait sur trois victoires de rang en championnat, l’OM a chuté face au LOSC dimanche (1-2), un de ses concurrents directs dans la course à la Ligue des champions. Au lendemain de cette défaite, Jérôme Rothen a donné le nom d’un Olympien qui selon lui n’a rien à faire à Marseille.

Battu par le LOSC (1-2) dimanche pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, l’OM a vu les Dogues revenir à seulement deux points au classement, comme l’OL, battu par l’AS Monaco (1-2) le même jour. Les Monégasques n’ont que trois longueurs de retard sur les Olympiens, qu’ils retrouveront à Louis-II après la trêve internationale. La course à la Ligue des champions bat son plein, mais le niveau de jeu affiché par l’équipe d’Habib Beye a de quoi inquiéter à l’approche du sprint final. Jusqu’à regretter le départ de Roberto De Zerbi ?

💥@RothenJerome: "Beye n'a rien à faire sur le banc de l'OM, c'est tombé du ciel pour lui. Entraîner un des meilleurs clubs français se mérite en termes de personnalité et surtout de résultats. C'est pour cette raison que je regrette De Zerbi, mais c'était aussi un échec… pic.twitter.com/3Ub0jBAPW5 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 23, 2026

« Habib Beye n’a rien à faire entraîneur de l’OM » « Le regretter… Par rapport au choix d’Habib Beye, je vais dire oui », a estimé Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. « Je garde ma ligne de conduite : Habib Beye n’a rien à faire entraîneur de l’Olympique de Marseille. C’est aussi simple que ça. C’est une opportunité incroyable, c’est tombé du ciel pour lui, mais quand t’as aussi peu d’expérience, avec l’échec qui s’est passé à Rennes… »