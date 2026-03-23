L’erreur de casting dénoncée par Jérôme Rothen : «Il n’a rien à faire à l’OM»

Alors qu’il restait sur trois victoires de rang en championnat, l’OM a chuté face au LOSC dimanche (1-2), un de ses concurrents directs dans la course à la Ligue des champions. Au lendemain de cette défaite, Jérôme Rothen a donné le nom d’un Olympien qui selon lui n’a rien à faire à Marseille.
Battu par le LOSC (1-2) dimanche pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, l’OM a vu les Dogues revenir à seulement deux points au classement, comme l’OL, battu par l’AS Monaco (1-2) le même jour. Les Monégasques n’ont que trois longueurs de retard sur les Olympiens, qu’ils retrouveront à Louis-II après la trêve internationale. La course à la Ligue des champions bat son plein, mais le niveau de jeu affiché par l’équipe d’Habib Beye a de quoi inquiéter à l’approche du sprint final. Jusqu’à regretter le départ de Roberto De Zerbi ?
« Habib Beye n’a rien à faire entraîneur de l’OM »
« Le regretter… Par rapport au choix d’Habib Beye, je vais dire oui », a estimé Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. « Je garde ma ligne de conduite : Habib Beye n’a rien à faire entraîneur de l’Olympique de Marseille. C’est aussi simple que ça. C’est une opportunité incroyable, c’est tombé du ciel pour lui, mais quand t’as aussi peu d’expérience, avec l’échec qui s’est passé à Rennes… »
« Ça se mérite d’entraîner un des meilleurs clubs français »
« Je pense que ça se mérite d’entraîner un des meilleurs clubs français. Ça se mérite en termes de personnalité, mais surtout de résultat », a ajouté Jérôme Rothen, qui pense donc qu’Habib Beye ne mérite pas d’être aujourd’hui sur le banc de l’OM. « Si j’attendais beaucoup de choses de la part d’Habib Beye, je serais déçu et je dirais “oui, je regrette De Zerbi”. Mais moi De Zerbi, je trouve que c’est aussi un échec monumental par rapport à ce qu’ils avaient construit il y a un an et demi. Je pense qu’on nous l’a survendu, ça, c’est sûr, mais il a quand même eu des résultats ailleurs. Donc il avait des compétences pour amener des choses. Quand tu regardes les cinq matchs d’Habib Beye en championnat depuis qu’il est là, c’est trois victoires deux défaites. Et quand tu regardes le bilan en termes de contenu de match, il y a de quoi se faire du souci. »