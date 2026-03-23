Le coup de gueule de Bertrand Latour sur Canal+ : «C'est dramatique...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, Bertrand Latour était sur le plateau du Canal Football Club sur Canal+ pour analyser des derniers évènements footballistiques. Et comme à son habitude, le journaliste n'a pas eu sa langue dans sa poche. C'est ainsi qu'il a notamment poussé un coup de gueule par rapport à ce qu'il a pu voir...

Opposé au LOSC ce dimanche après-midi, l'OM s'est incliné à domicile (1-2). Malgré l'ouverture du score, le club phocéen n'a pas tenu, concédant alors un but d'Olivier Giroud en fin de match synonyme de victoire des Dogues. Ça ne s'arrange donc toujours pas pour le groupe d'Habib Beye. A Marseille, les supporters ne cachent plus leur colère et ils ne sont pas les seuls. Bertrand Latour s'est lui aussi montré très critique sur la situation de l'OM.

OM : Medhi Benatia contre un supporter, le règlement de comptes sur les réseaux ! https://t.co/l9OUz0X86a — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Je ne vois pas ce qu’a changé le changement d’entraîneur à Marseille » Ainsi, sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste de Canal+ s'est lâché sur la situation actuelle de l'OM. C'est ainsi que Bertrand Latour est notamment allé jusqu'à dire que ça n'avait pas forcément changé depuis qu'Habib Beye était arrivé : « C’est dramatique. (…) Je ne vois pas ce qu’a changé le changement d’entraîneur à Marseille. Je ne vois pas ce qu’a changé Habib Beye, le contenu est encore pire qu’avant. Il était sauvé par un bilan comptable qui était acceptable, en dépit d’un contenu en dessous de tout, et cet après midi il y a ni le contenu et il ya défaite en plus. Là,ce n’est plus la sonnette d’alarme qu’il faut tirer ».