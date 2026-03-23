Le coup de gueule de Bertrand Latour sur Canal+ : «C'est dramatique...»

Ce dimanche soir, Bertrand Latour était sur le plateau du Canal Football Club sur Canal+ pour analyser des derniers évènements footballistiques. Et comme à son habitude, le journaliste n'a pas eu sa langue dans sa poche. C'est ainsi qu'il a notamment poussé un coup de gueule par rapport à ce qu'il a pu voir...
Opposé au LOSC ce dimanche après-midi, l'OM s'est incliné à domicile (1-2). Malgré l'ouverture du score, le club phocéen n'a pas tenu, concédant alors un but d'Olivier Giroud en fin de match synonyme de victoire des Dogues. Ça ne s'arrange donc toujours pas pour le groupe d'Habib Beye. A Marseille, les supporters ne cachent plus leur colère et ils ne sont pas les seuls. Bertrand Latour s'est lui aussi montré très critique sur la situation de l'OM.
« Je ne vois pas ce qu’a changé le changement d’entraîneur à Marseille »
Ainsi, sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste de Canal+ s'est lâché sur la situation actuelle de l'OM. C'est ainsi que Bertrand Latour est notamment allé jusqu'à dire que ça n'avait pas forcément changé depuis qu'Habib Beye était arrivé : « C’est dramatique. (…) Je ne vois pas ce qu’a changé le changement d’entraîneur à Marseille. Je ne vois pas ce qu’a changé Habib Beye, le contenu est encore pire qu’avant. Il était sauvé par un bilan comptable qui était acceptable, en dépit d’un contenu en dessous de tout, et cet après midi il y a ni le contenu et il ya défaite en plus. Là,ce n’est plus la sonnette d’alarme qu’il faut tirer ».
« Le niveau des Marseillais a été médiocre »
Même Daniel Riolo n'a pas épargné l'OM après le match face au LOSC. En effet, lui a dit au micro de l'After Foot : « Le niveau des Marseillais a été médiocre. La prestation de l’OM est incompréhensible. Je n’en peux plus d’entendre que c’est la fatigue qui explique leur performance. Cette espèce d’excuse qu’on a en France depuis février, c’est un sujet central. (…) Ce que proposent les Marseillais dans l’attitude, l’investissement… C’est terminé maintenant les deux matchs par semaine, on a changé de coach, il y a zéro effet. On peut me dire qu’il y avait un problème avec De Zerbi car il faisait pas assez courir, on peut me dire que Beye fait des mauvais choix et tout, honnêtement j’en ai rien à cirer. Les joueurs, c’est le problème depuis le début dans cette équipe, tu les changes, tu trouves des nouvelles formules, tu changes les défenseurs, tu changes les titulaires, tu trouves un nouveau truc avec Kondogbia devenu titulaire, tu ne fais plus tellement jouer Gouiri, il n’y a rien qui change. Rien du tout. C’est médiocre dans l’investissement, médiocre techniquement, à tout point de vue, il ne se passe rien dans cette équipe de l’OM ».