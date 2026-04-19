Jorge Sampaoli était «fou» quand il entraînait l’OM et cette scène le confirme 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le banc de touche de l’OM est aujourd’hui occupé par Habib Beye, d’autres entraîneurs sont passés par là avant lui. Et voilà que certains profils ne sont pas passés inaperçus à Marseille. Ça a notamment été le cas de Jorge Sampaoli. On connait bien évidemment le caractère explosif de la cité phocéen et l’Argentin collait à merveille à cela avec sa folie comme a pu le confirmer son ex-joueur Pape Gueye.

Cela fait maintenant quelques années que les entraîneurs s’enchainent sur le banc de l’OM. Alors qu’on y retrouve aujourd'hui Habib Beye, avant lui, on a pu voir Roberto De Zerbi, Marcelino ou encore Jorge Sampaoli. Nommé sur le banc olympien en mars 2021, l’Argentin avait fini par claquer la porte à l’été 2022. Avec son caractère explosif, Sampaoli semblait être fait pour entraîner l’OM, mais ça n'aura finalement pas duré…

Mercato - OM : Cet attaquant sera à Marseille la saison prochaine ? https://t.co/BubHOZjP6Y — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Les souvenirs laissés par Sampaoli à l’OM Quand Jorge Sampaoli était l'entraîneur de l’OM, il a notamment eu sous ses ordres Pape Gueye. Aujourd'hui à Villarreal, le Sénégalais a a raconté ses souvenirs de l’Argentin, racontant pour So Foot : « Je me souviens encore du premier entraînement de Sampaoli à l'OM. Il arrive avec un tableau et nous dit : « Les gars, ça va être simple : ceux qui vont comprendre ce que je demande, c'est ceux qui joueront ». Et lui, je te jure que c'était pas compliqué ce qu'il voulait mettre en place: on défendait juste d'une manière et on attaquait d'une autre. C'est l'année où Rongier jouait arrière droit quand on n'avait pas le ballon. Dès qu'on le récupérait, il repassait au milieu. Les gens nous disaient : « Mais comment vous faites? On comprend rien ! » Il me demandait des trucs de fou Sampaoli ? Non, il voulait surtout que je me déplace entre les lignes. Quand Rongier quittait son poste d’arrière droit pour revenir au milieu, je devais coulisser à gauche. Ça va, c’était pas trop compliqué ».