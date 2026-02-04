«Il n’y a aucune discussion possible» : Après la «honte», l’objectif que l’OM doit à «tout prix» remplir

Alors qu’ils avaient leur destin en main, les Olympiens ont sombré la semaine dernière sur la pelouse du Club Bruges (3-0) et ont été éliminés dès la phase de ligue de la Ligue des champions. Un échec qualifié de « honte » par un observateur, qui a dévoilé l’objectif que l’OM doit à tout prix remplir pour l’effacer.
Battu par le Club Bruges (3-0) la semaine dernière et éliminé de la Ligue des champions, puis tenu en échec par le Paris FC (2-2) samedi en Ligue 1, l’OM retrouvait le Vélodrome mardi, à l’occasion de la réception de Rennes (3-0), en huitièmes de finale de la Coupe de France. Roberto De Zerbi et ses hommes ont été accueillis par des banderoles de la part de leurs supporters, qui avaient plusieurs messages à faire passer.
La colère des supporters de l’OM
« 28/01/2026 : on n'oubliera pas... », pouvait-on notamment lire, ainsi que, « manque de stabilité, d'ambitions et de couilles... Tous responsables ! Honte à vous », ou encore « après la honte et le dégoût, Coupe de France obligatoire !!! » Un avis que partage Christophe Dugarry. Selon lui, après l’échec en Ligue des champions, le salut de l’OM passera pas un sacre en Coupe de France et un premier trophée depuis 2012.
« Après cette honte en Belgique, il faut à tout prix que Marseille gagne la Coupe de France »
« Est-ce que c’est une victoire rassurante ? Non mais c’est sûr. Elle était capitale, image ils la perdent. C’est que Rennes, une équipe faible qui n’a rien montré, c’était un match moyen on est d’accord, mais il fallait le gagner. Même sur un match très ennuyant, Marseille arrive à marquer trois buts. Bien évidemment que c’est positif. Il faut enchaîner là-dessus. Marseille doit gagner la Coupe de France, donc ce n’est qu’une étape. Après cette honte en Belgique, il faut à tout prix que Marseille gagne la Coupe de France. Il n’y a aucune discussion possible. Ce n’était qu’un huitième de finale, le chemin est encore long », a déclaré Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC.
« Cette équipe ne nous a pas amené plus de certitudes dans le jeu »
Le champion du monde 1998 n’a en revanche pas été rassuré par le jeu proposé par l’OM : « Malheureusement, cette équipe ne nous a pas amené plus de certitudes dans le jeu. Le jeu était parfois très compliqué et indigeste avec ce jeu de possession. Et la même chose pour Rennes, je mets Rennes dans le même bateau parce que je trouve qu’ils ont joué à peu près le même genre de match sans l’efficacité et les occasions. Ça a été deux équipes qui ont été profondément ennuyeuses. J’ai écouté une nouvelle fois De Zerbi qui dit : “Je ne comprends pas mon équipe. Quand on joue avec un attaquant de plus, on ne marque pas de buts, quand on joue avec un défenseur de plus, on prend des buts.” Il ne comprend pas non plus, moi aussi j’ai pas trop compris ce qu’il s’est passé. J’attends l’avenir qui nous dira ça avec grand plaisir. »