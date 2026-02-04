«Il n’y a aucune discussion possible» : Après la «honte», l’objectif que l’OM doit à «tout prix» remplir

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’ils avaient leur destin en main, les Olympiens ont sombré la semaine dernière sur la pelouse du Club Bruges (3-0) et ont été éliminés dès la phase de ligue de la Ligue des champions. Un échec qualifié de « honte » par un observateur, qui a dévoilé l’objectif que l’OM doit à tout prix remplir pour l’effacer.

Battu par le Club Bruges (3-0) la semaine dernière et éliminé de la Ligue des champions, puis tenu en échec par le Paris FC (2-2) samedi en Ligue 1, l’OM retrouvait le Vélodrome mardi, à l’occasion de la réception de Rennes (3-0), en huitièmes de finale de la Coupe de France. Roberto De Zerbi et ses hommes ont été accueillis par des banderoles de la part de leurs supporters, qui avaient plusieurs messages à faire passer.

La colère des supporters de l’OM « 28/01/2026 : on n'oubliera pas... », pouvait-on notamment lire, ainsi que, « manque de stabilité, d'ambitions et de couilles... Tous responsables ! Honte à vous », ou encore « après la honte et le dégoût, Coupe de France obligatoire !!! » Un avis que partage Christophe Dugarry. Selon lui, après l’échec en Ligue des champions, le salut de l’OM passera pas un sacre en Coupe de France et un premier trophée depuis 2012.

« Après cette honte en Belgique, il faut à tout prix que Marseille gagne la Coupe de France » « Est-ce que c’est une victoire rassurante ? Non mais c’est sûr. Elle était capitale, image ils la perdent. C’est que Rennes, une équipe faible qui n’a rien montré, c’était un match moyen on est d’accord, mais il fallait le gagner. Même sur un match très ennuyant, Marseille arrive à marquer trois buts. Bien évidemment que c’est positif. Il faut enchaîner là-dessus. Marseille doit gagner la Coupe de France, donc ce n’est qu’une étape. Après cette honte en Belgique, il faut à tout prix que Marseille gagne la Coupe de France. Il n’y a aucune discussion possible. Ce n’était qu’un huitième de finale, le chemin est encore long », a déclaré Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC.