Crise à l'OM : Il sort du silence et annonce un nouvel objectif !

Axel Cornic

Après l’élimination en Ligue des Champions et le nul contre le Paris FC en Ligue 1 (2-2), l’Olympique de Marseille a réussi à se relancer en Coupe de France. De retour au Vélodrome, Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont surclassé le Stade Rennais (3-0) et semblent désormais vouloir mettre toutes les chances de leur côté pour aller au bout de cette compétition.

Enfin une victoire ! Plus d’une semaine après le succès contre le RC Lens (3-1), l’OM était de retour au stade Vélodrome après une période extrêmement compliquée. Et c’est un grand succès, puisque si cela n’efface pas ce qui a pu se passer ces derniers jours, les Marseillais ont livré une prestation sérieuse de bout en bout face au Stade Rennais et son donc qualifiés pour les quarts de finale de Coupe de France.

L’OM se qualifie pour les quarts de Coupe de France Tout a commencé sur les chapeaux de roue, puisqu'il n’a fallu que quelques minutes avant de voir l’OM ouvrir le compteur buts par le biais d’Amine Gouri. Le score a été alourdi par Mason Greenwood dès le retour des vestiaires en seconde période, avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne vienne clore les débats avec le troisième et dernier but. Et après le coup de sifflet final on a même assisté à une petite réconciliation avec les supporters présents au stade Vélodrome !