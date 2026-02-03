Un milliardaire rate la vente de l'OM et finance le transfert d'un très grand joueur !

Axel Cornic

Si Frank McCourt a toujours expliqué ne pas vouloir vendre, les rumeurs autour de l’Olympique de Marseille n’ont pas manqué ces dernières années. C’est notamment le cas avec un fonds d’investissement dirigé par Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz, prince et homme d’affaires saoudien, qui semble avoir trouvé d’autres façons de dépenser son argent.

A Marseille, certains les attendent toujours. Cela fait des années que des informations sortent au sujet de l’envie de divers fonds d’investissements saoudiens de racheter l’OM, qui reste toutefois toujours entre les mains de Frank McCourt. Un nom avait pourtant été évoqué pour reprendre les rênes du club phocéen...

« Il a été très important, c'est un donateur du club » C’est celui de Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz, qui se concentre désormais sur le développement du football en Arabie Saoudite. Il a d’ailleurs fait parler de lui ces derniers jours, puisqu’il serait derrière la signature de Karim Benzema à Al Hilal. « Il a été très important, c'est un donateur du club, il nous a aidés pour avoir de nouveaux joueurs cet hiver, mais il faut préciser que le principal actionnaire du club est toujours le PIF (Public Investment Fund, le fonds souverain saoudien), à hauteur de 75% » a expliqué le directeur sportif du club saoudien Esteve Calzada, à L’Equipe.