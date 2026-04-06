Deschamps sur le banc de l’OM : Riolo lâche une anecdote insolite !

Amadou Diawara

Actuel sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps (57 ans) a entrainé l'OM pendant trois saisons, et ce, entre 2009 et 2012. Présent dans l'émission l'After Foot de RMC Sport ce dimanche soir, Daniel Riolo (55 ans) a lâché une anecdote insolite sur le passage du technicien français sur le banc marseillais.

Didier Deschamps a occupé le banc de l'OM pendant trois saisons (2009-2012). D'après Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, L'Equipe arrivait plus facilement à se procurer des informations sur le club marseillais quand l'actuel sélectionneur de l'équipe de France entrainait là-bas.

Didier Deschamps à l’OM : La blague lâchée sur La Chaine L’Equipe https://t.co/QB8JWbNpAT — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Ça fait à peu près 15 ans qu’ils n’ont pas une seule info sur l’OM» « La semaine dernière, on avait dit que son nom (Mohamed Bouhafsi) était cité, au même titre que deux autres personnes, mais tout le monde a retenu que ce nom là. Maintenant, on nous dit : "ouais, mais si jamais vous…", non. On a dit qu’il y a des noms qui ont été cités, ça a été confirmé. Maintenant d’autres noms sont sortis, mais évidemment comme L’Équipe est deg, car ça fait à peu près 15 ans qu’ils n’ont pas une seule info sur l’OM, derrière ils bougent un peu et ils essayent de gratter autant qu’ils peuvent. (...) Je cherchais, c’est depuis que Deschamps n’est plus à l’OM... Avec Raphaël Raymond de L’Équipe, qui bossait pour l’OM, là c’était plus facile d’avoir les infos (rires) », a constaté Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.