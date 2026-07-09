Equipe de France : Antoine Griezmann va tenir sa promesse à la Coupe du Monde !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'équipe de France va défier le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. Transféré de l'Atlético de Madrid à Orlando cet été, Antoine Griezmann va profiter de sa présence aux Etats-Unis pour assister à ce choc depuis les tribunes du Gillette Stadium de Boston.

En septembre 2024, Antoine Griezmann avait lâché une bombe sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, l'attaquant de 35 ans avait annoncé qu'il prenait sa retraite internationale.

Antoine Griezmann a promis de venir soutenir les Bleus « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'Équipe de France, déclare-t-il dans sa vidéo. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables au côté de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires... », avait confié Antoine Griezmann.