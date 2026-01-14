C’est terminé pour le PSG, l’OM en profite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

On connaît désormais les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de France. Après sa victoire contre Bayeux (9-0), l’Olympique de Marseille a rendez-vous avec le Stade Rennais, une rencontre diffusée en prime time par France 2 le 3 février prochain, et ce alors que le PSG avait été choisi par le diffuseur au tour précédent.

Mardi soir, l’Olympique de Marseille s’est largement imposé contre Bayeux (9-0) en Coupe de France, décrochant son billet pour les huitièmes de finale. Un rendez-vous plus corsé attend désormais les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont hérité du Stade Rennais. La rencontre aura lieu le mardi 3 février, en direct sur beIN Sports mais aussi France 2.

Sans le PSG, France TV choisit l’OM Si beIN Sports détient l’intégralité des droits de la Coupe de France, le groupe France Télévisions choisit de son côté l’affiche qu’il souhaite retransmettre à chaque tour, et a donc opté pour l’Olympique de Marseille cette fois-ci. Un choix tout sauf étonnant compte tenu de la popularité de la formation phocéenne, mais également de l’élimination du PSG en 16es de finale par le PFC.