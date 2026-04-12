«Ça me fait un peu peur» : À peine arrivé, le nouveau président de l’OM suscite une inquiétude !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison à rebondissements, l'OM poursuit sa transformation avec l'accueil de son nouveau président, Stéphane Richard. Frank McCourt a intronisé le successeur de Pablo Longoria vendredi et il n'a pas hésité à se montrer investi pour son nouveau défi. S'il faudra attendre le 2 juillet prochain pour son arrivée officielle, il suscite déjà quelques interrogations.

Ces dernières années, l'OM semblait être parti sur la bonne voie en proposant un encadrement efficace avec une bonne entente. Mais cette saison, les mauvais résultats ont eu raison des différents membres de l'organigramme, de Roberto De Zerbi à Pablo Longoria. C'est désormais Stéphane Richard qui pilotera ce nouveau projet marseillais. Il a exprimé sa joie à l'idée d'occuper ce nouveau poste mais tout le monde n'a pas été rassuré.

Mercato - OM : «Il ne restera pas», un «futur top joueur» va quitter Marseille ! https://t.co/LXkek8kZ7N — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Stéphane Richard nommé président de l'OM Nommé président de l'OM vendredi, Stéphane Richard ne prendra ses fonctions que le 2 juillet prochain. Lors de sa conférence de presse, il a confié être particulièrement ravi par ce rêve qui devient réalité. Il a ensuite confié ses ambitions avec le club de la cité phocéenne et assure qu'il n'est pas là pour une courte durée. Reste à savoir comment son règne va se passer au cours des prochains mois.