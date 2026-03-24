«Ça a été infâme» : Les joueurs de l’OM l’ont dégoûté… sauf un !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opposé au LOSC dimanche pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, l’OM s’est incliné (1-2) et est plus que jamais sous la pression de ses poursuivants dans la course à la Ligue des champions. La prestation des Olympiens est loin d’avoir convaincu un consultant, qui en a tout de même sauvé un seul.

Face à un de ses concurrents directs, l’OM a concédé une défaite qui pourrait coûter cher à la fin de la saison dimanche lors de la réception du LOSC (1-2). Marseille n’a que deux points d’avance sur les Dogues et l’OL au classement, tandis que l’AS Monaco, son prochain adversaire, est à seulement trois longueurs. À l’image de ce qu’ils nous avaient montré à Toulouse (0-1) et contre Auxerre (1-0), les Olympiens ont livré une prestation loin d’être convaincante au Vélodrome.

Mercato - OM : Medhi Benatia, encore une surprise après sa vraie-fausse démission ? https://t.co/YtUEi2K34W — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Lille est arrivé au Vélodrome et ils se sont baladés » « Avec toute la bienveillance du monde, il y a un gros décalage entre ce qu’on entend en conférence de presse, ce qu’il véhicule où il est très bon et ce qu’on voit sur le terrain. Déjà contre Auxerre, on avait parlé de la première mi-temps qui était une purge sans nom, le match contre Toulouse qui était celui d’après Coupe de France où on disait qu’il fallait juste remporter les trois points, là il y avait un gros rendez-vous contre Lille en difficulté en Ligue 1, Lille est arrivé au Vélodrome et ils se sont baladés. Quand je vois le milieu de terrain marseillais, Hojbjerg, Timber et Kondogbia, qu’on me dit que c’est ce milieu qui doit mettre de l’intensité alors que techniquement et en terme de pressing c’est zéro. Bentaleb était en chausson pendant tout le match, il a fait ce qu’il voulait, il leur a appris le football », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC.