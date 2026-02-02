500 000€ : Ce salaire à l’OM qui provoque un coup de gueule !

Alors que l'OM reste sur un scénario catastrophique ayant provoqué son élimination en Ligue des Champions ainsi qu'un match nul décevant contre le Paris FC, la situation actuelle du club phocéen préoccupe et provoque certains coups de gueule chez les observateurs. Notamment en ce qui concerne l'épineuse question des salaires...
C'est la crise à l'OM ! La formation de Roberto De Zerbi, largement dominée sur la pelouse de Bruges mercredi soir en Ligue des Champions (3-0), a subi dans le même temps un terrible scénario avec le but inscrit par le gardien de Benfica à l'ultime seconde contre le Real Madrid, ce qui a donc provoqué son élimination de la C1. Et alors que l'OM n'a pas su redresser la barre samedi en Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC (2-2) avec un penalty concédé en toute fin de match, Christophe Dugarry s'est lâché sur De Zerbi.
« Un salaire à 500 000 euros, mon Dieu prenez-moi à l’OM !
Au micro de RMC, le champion du Monde 98 a clashé l'entraîneur de l'OM en pointant notamment du doigt son imposant salaire : « On peut revenir sur les erreurs individuelles et elles sont claires, sur certaines attitudes et certains comportements. Mais en dehors de ça, il y a 90 minutes, il y a un match, il y a le reste du match quand même ! Comment tu passes du match contre Lens à celui contre Bruges ? Mais mon poulet, ce n’est pas à moi de te le dire, c’est à De Zerbi de nous l’expliquer. Si être entraîneur c’est faire un bon match de temps en temps et battre une équipe qui a un budget quatre fois inférieur au tiens, mec, si c’est ça être entraîneur, avec neuf adjoints, un salaire à 400 ou 500 000 euros, mon Dieu prenez-moi à l’OM ! Prenez-moi ! Je te promets, je serai capable de gagner un match de temps en temps. Si c’est ça la régularité… Le haut niveau c’est ça, et tu ne peux pas te satisfaire même si je comprends. Le haut niveau c’est enchaîner les performances de qualité », lâche Dugarry.
« Il est totalement perdu »
Et l'ancien attaquant de l'OM poursuit son analyse à charge contre Roberto De Zerbi : « Je ne te dis pas que De Zerbi c’est une pompe, je te dis que De Zerbi est largement surcoté. Je ne te dis pas que c’est une pompe, il est largement surcoté. On te l’a vendu comme le centre du projet, il est là le problème. Il est incapable d’analyser quoi que ce soit De Zerbi, il est aux fraises ! Il dit tout et son contraire d’un match sur l’autre. Il est aux fraises je te le dis ! Quand t’es entraîneur, quand t’es le centre du projet, l’attention de tout, tu penses que la seule chose que tu dois dire après le match c’est parler des journalistes… Chaque fois qu’il l’ouvre, il est à côté de la plaque et il crée un problème. Quand il te dit mercredi que c’est historique, mais bien sûr que c’est historique mec ! T’as réussi à rentrer dans l’histoire, bravo, félicitations De Zerbi. Et comme le football est cruel avec nous tous, avec nous qui disons des bêtises tous les jours, il te renvoie à la réalité, à la réalité du quotidien. Le quotidien je suis désolé, il dit tout et son contraire De Zerbi. Il est totalement perdu », insiste Christophe Dugarry. Le message est passé...