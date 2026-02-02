500 000€ : Ce salaire à l’OM qui provoque un coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM reste sur un scénario catastrophique ayant provoqué son élimination en Ligue des Champions ainsi qu'un match nul décevant contre le Paris FC, la situation actuelle du club phocéen préoccupe et provoque certains coups de gueule chez les observateurs. Notamment en ce qui concerne l'épineuse question des salaires...

C'est la crise à l'OM ! La formation de Roberto De Zerbi, largement dominée sur la pelouse de Bruges mercredi soir en Ligue des Champions (3-0), a subi dans le même temps un terrible scénario avec le but inscrit par le gardien de Benfica à l'ultime seconde contre le Real Madrid, ce qui a donc provoqué son élimination de la C1. Et alors que l'OM n'a pas su redresser la barre samedi en Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC (2-2) avec un penalty concédé en toute fin de match, Christophe Dugarry s'est lâché sur De Zerbi.

OM : «Sans réfléchir», De Zerbi balance sur ses joueurs ! https://t.co/qVMjcNrl1t — le10sport (@le10sport) February 1, 2026

« Un salaire à 500 000 euros, mon Dieu prenez-moi à l’OM ! Au micro de RMC, le champion du Monde 98 a clashé l'entraîneur de l'OM en pointant notamment du doigt son imposant salaire : « On peut revenir sur les erreurs individuelles et elles sont claires, sur certaines attitudes et certains comportements. Mais en dehors de ça, il y a 90 minutes, il y a un match, il y a le reste du match quand même ! Comment tu passes du match contre Lens à celui contre Bruges ? Mais mon poulet, ce n’est pas à moi de te le dire, c’est à De Zerbi de nous l’expliquer. Si être entraîneur c’est faire un bon match de temps en temps et battre une équipe qui a un budget quatre fois inférieur au tiens, mec, si c’est ça être entraîneur, avec neuf adjoints, un salaire à 400 ou 500 000 euros, mon Dieu prenez-moi à l’OM ! Prenez-moi ! Je te promets, je serai capable de gagner un match de temps en temps. Si c’est ça la régularité… Le haut niveau c’est ça, et tu ne peux pas te satisfaire même si je comprends. Le haut niveau c’est enchaîner les performances de qualité », lâche Dugarry.