Laure Boulleau et Bertrand Latour, la belle relation à l’abri des caméras

Membres du Canal Football Club, Bertrand Latour et Laure Boulleau ont su nouer une belle relation sur le plateau de l’émission dominicale de la chaîne cryptée, mais également en dehors. Ces derniers mois, le journaliste de 34 ans s’était prononcé sur ses rapports avec l’ex-joueuse du PSG.

Révélé sur la chaîne L’Équipe, Bertrand Latour a rejoint Canal+ à l’été 2024, intégrant la bande du Canal Football Club aux côtés notamment de Hervé Mathoux et Laure Boulleau. Le journaliste n’a pas mis longtemps avant de trouver sa place, nouant une belle relation avec ses nouveaux collègues. « Ils m'ont très bien accueilli », avait-il expliqué l’année dernière, auprès de Télé-Loisirs. Et avec Laure Boulleau, l’entente dépasse le simple cadre du travail.

« Laure Boulleau est sensible, elle est honnête, elle est travailleuse, elle est à l'écoute, elle est généreuse » « On se taquine. Laure m'envoie même des messages quand on ne travaille pas, avait-il révélé en février 2025, dans un entretien accordé à Télé-Loisirs. On s'écrit parfois les week-end pour parler. Par exemple, nous débattions sur le mercato de l'OM ». Il arrive d’ailleurs aux deux chroniqueurs du CFC de se voir en dehors des émissions. « Je m'entends hyper bien avec Laure. On se voit parfois en dehors du travail. J’ai beaucoup de sympathie pour cette personne parce que je trouve qu'elle est compétente, elle est sensible, elle est honnête, elle est travailleuse, elle est à l'écoute, elle est généreuse. Franchement, je trouve 1000 qualités », confiait Bertrand Latour en octobre dernier, sur la chaîne YouTube Aliotalk.