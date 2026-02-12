L'appel à l'aide de Kylian Mbappé sur sa «vie privée»...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé se trouve de manière incessante dans la presse. Que ce soit pour ses performances, ses déclarations, son litige financier avec le PSG ou encore ses activités en dehors des terrains. Le concept de l'intimité est assez méconnu de Mbappé depuis ses débuts professionnels. Il y a quelques années de cela, le jeune joueur dressait déjà un constat alarmant.

A 18 ans, Kylian Mbappé a explosé aux yeux du football français et européen grâce à ses performances avec l'AS Monaco tant en Ligue 1 qu'en Ligue des champions. Le gamin de l'académie monégasque avait pris part à l'épopée du club de La Principauté jusqu'au dernier carré de la C1. Rien que ça. Depuis, Mbappé a toujours été sous le feu des projecteurs, laissant peu de place à une espèce d'intimité à Paris avec le PSG et maintenant dans la capitale espagnole au Real Madrid.

«Cet amour est peut-être excessif, et ils peuvent ne pas respecter votre intimité» En 2021, Kylian Mbappé tirait déjà la sonnette d'alarme sur un sentiment qui l'interpellait. A ses yeux, l'affection constante et parfois limite des gens pouvait être plus que pesante et une charge trop lourde à supporter sur ses épaules. « Il faut toute une organisation juste pour sortir. Les fans vous donnent énormément d'amour mais parfois, cet amour est peut-être excessif, et ils peuvent ne pas respecter votre intimité ».