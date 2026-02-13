Kylian Mbappé, un problème avec l’alcool ? Ce journaliste balance : «Neymar c’était pareil»

Alexis Brunet

Cette saison, Kylian Mbappé est en très grande forme avec le Real Madrid. Le Français ne s’arrête pas de marquer et tout semble aller pour le mieux pour lui. Il y a quelques temps, ce n’était pas le cas et un journaliste avait notamment fait des révélations sur l’attaquant et sa consommation d’alcool qui était sans doute un peu trop excessive.

En octobre 2024, Kylian Mbappé ne traversait pas une très bonne période dans sa vie. Le Français avait un peu de mal au Real Madrid, mais il était surtout accusé de viol par une femme en Suède. Un évènement qui a fait beaucoup de mal au champion du monde, même si depuis le parquet suédois a clos l’enquête, lavant l’attaquant de tout soupçon.

«Tu peux pas nous la mettre à l’envers» : Kylian Mbappé est intervenu pour empêcher un transfert au PSG https://t.co/MxJYZZVQQj — le10sport (@le10sport) February 13, 2026

« C’est rarement bon signe » À l’époque, Romain Molina avait fait quelques révélations sur Kylian Mbappé. Selon le journaliste, le joueur du Real Madrid n’allait pas bien mentalement et sa consommation d’alcool avait quelque peu augmenté. « Le plus terrible dans cette histoire, tu as un joueur qui mentalement ne va pas. Tout son entourage le dira. Quand tu as quelqu’un qui commence, comment je pourrais dire, à sortir beaucoup et avoir une certaine consommation d’alcool, c’est rarement bon signe. Neymar, c’était pareil. »