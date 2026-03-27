Kylian Mbappé : Ce joueur doit lui mettre un coup de pression, ils sont unanimes sur RMC !

Amadou Diawara

Jean-Pierre Papin, Jérôme Rothen et Emmanuel Petit étaient présents dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi. Et les trois anciens joueurs de l'équipe de France estiment qu'une star tricolore en activité doit mettre un coup de pression à Kylian Mbappé, et ce, pour avoir plus de pouvoir chez les Bleus.

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Emmanuel Petit s'est prononcé sur le cas Ousmane Dembélé en équipe de France. A en croire le champion du monde 98, la star du PSG doit avoir un meilleur statut chez les Bleus, et ce, parce qu'il a remporté le Ballon d'Or 2025. D'après Emmanuel Petit, interrogé dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Ousmane Dembélé doit partager le leadership avec Kylian Mbappé.

🇫🇷🏆 JPP : "Si j'étais ballon d'or avec Mbappé à côté, je voudrais juste lui faire comprendre que le ballon d'or, c'est moi. Mais je pense qu'actuellement, la priorité de Dembélé est le quart de Ligue des Champions contre Liverpool." pic.twitter.com/aFcaIIQ1tX — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 27, 2026

«Lui faire comprendre que le Ballon d'Or, c'est moi» « Ousmane Dembélé ? Quand tu gagnes le Ballon d'Or, ton statut change. Même si tu traverses ta saison avec des péripéties physiques et que tu n'arrives pas à retrouver tes sensations, tes jambes ; même si le collectif parisien n'est pas celui de l'équipe de France, il n'empêche que j'ai l'impression que c'est un joueur parmi tant d'autres en Bleu. La star de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé, et je trouve que quand tu es Ballon d'Or... cela a été le cas aussi de Kylian Mbappé à l'époque de 2018 lorsqu'ils sont champions du monde, il y a eu un partage du pouvoir. On sait que ça a été compliqué au PSG avec Messi et Neymar, et on sait que ça a été compliqué avec Griezmann avec le capitanat. Je pense que Dembélé est sur la même ligne que Kylian Mbappé. A ce titre, je trouve qu'il est un peu trop timoré, en retrait. Même si son rôle a changé, j'ai l'impression que Didier Deschamps lui donne le même rôle que Griezmann : "t'as une liberté, mais n'oublie pas que t'as un rôle défensif à la perte du ballon". Je pense qu'il peut donner beaucoup plus pour l'équipe de France sur le plan offensif », a affirmé Emmanuel Petit, ancien milieu de terrain des Bleus, sur les ondes de RMC Sport.