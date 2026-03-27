Kylian Mbappé : Le changement qui régale Didier Deschamps !

Amadou Diawara

Le 25 mars 2017, Kylian Mbappé a joué son tout premier match avec le maillot de l'équipe de France. Et ce jeudi soir, le capitaine des Bleus a honoré sa 95ème sélection. D'après Samuel Umtiti, ancien international tricolore, Kylian Mbappé a fait évoluer son jeu contre le Brésil.

Kylian Mbappé a honoré sa toute première sélection en équipe de France le 25 mars 2017 (victoire 3-1 au Luxembourg). Dès l'été 2018, l'attaquant tricolore a remporté la Coupe du Monde. Coéquipier de Kylian Mbappé en Russie, Samuel Umtiti a pointé du doigt l'une de ses lacunes de l'époque ce jeudi soir.

«Même Kylian Mbappé ne fait pas ça» : Il dévoile le joueur le plus fort avec qui il a joué (et son nom va vous étonner) https://t.co/ydGYPbJshF — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

«Nos ailiers ne font pas le travail défensivement» « Lors de la Coupe du Monde 2018, on joue le premier match, et on veut changer de système : 4-3-3. Mais on se rend compte que nos ailiers ne font pas le travail défensivement, donc au final on a décidé de changer. C'est pour ça. Il faut s'adapter aussi aux joueurs, à comment ils vont s'impliquer. Si dans les ailiers, il y avait Kylian Mbappé ? Oui. On aimerait bien qu'il joue avec les quatre devants (aujourd'hui), mais la réalité, c'est qu'on veut gagner », a confié Samuel Umtiti, ex-international français, dans l'émission l'After Foot.