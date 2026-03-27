Kylian Mbappé : Le changement qui régale Didier Deschamps !

Le 25 mars 2017, Kylian Mbappé a joué son tout premier match avec le maillot de l'équipe de France. Et ce jeudi soir, le capitaine des Bleus a honoré sa 95ème sélection. D'après Samuel Umtiti, ancien international tricolore, Kylian Mbappé a fait évoluer son jeu contre le Brésil.
Kylian Mbappé a honoré sa toute première sélection en équipe de France le 25 mars 2017 (victoire 3-1 au Luxembourg). Dès l'été 2018, l'attaquant tricolore a remporté la Coupe du Monde. Coéquipier de Kylian Mbappé en Russie, Samuel Umtiti a pointé du doigt l'une de ses lacunes de l'époque ce jeudi soir.
«Nos ailiers ne font pas le travail défensivement»
« Lors de la Coupe du Monde 2018, on joue le premier match, et on veut changer de système : 4-3-3. Mais on se rend compte que nos ailiers ne font pas le travail défensivement, donc au final on a décidé de changer. C'est pour ça. Il faut s'adapter aussi aux joueurs, à comment ils vont s'impliquer. Si dans les ailiers, il y avait Kylian Mbappé ? Oui. On aimerait bien qu'il joue avec les quatre devants (aujourd'hui), mais la réalité, c'est qu'on veut gagner », a confié Samuel Umtiti, ex-international français, dans l'émission l'After Foot.
«Tenir à ce niveau-là, en aidant ses coéquipiers, en revenant...»
Sur les ondes de RMC Sport, Samuel Umtiti s'est également prononcé sur la prestation de Kylian Mbappé face au Brésil ce jeudi soir. Et à en croire l'ancien défenseur central français, le capitaine et numéro 10 des Bleus s'est métamorphosé. « Kylian Mbappé ? C'est bien de le voir avec ce genre d'attitude. C'est un leader. On a vu des courses, et à certains moments, on pouvait se demander s'il allait tenir. Mais tenir plus d'une mi-temps à ce niveau-là, en aidant ses coéquipiers, en revenant... et j'ai envie de revenir aussi sur son but. Kylian, c'est ce qu'on lui demande : des appels comme ça. On sait qu'il a la capacité en deux trois pas d'être devant et au final de finir comme il le fait. Je pense que l'équipe de France doit exactement se servir de ce genre d'action là pour répéter lors de la Coupe du Monde », s'est enflammé Samuel Umtiti.