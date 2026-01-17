Estelle Denis remplace des actrices érotiques, la décision qu’elle ne regrette pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2005, la chaîne M6 a pris la décision de stopper la diffusion de films érotiques pour mettre à la place une émission de football baptisée "100% Foot", présentée par Estelle Denis. Un succès d’audience sur lequel était revenue l’animatrice il y a quelques mois, sur le plateau de "C Médiatique".

C’est une émission qui a marqué une génération de fans de football. Alors qu’elle s’est éloignée du sport en animant aujourd'hui un talk-show quotidien d’opinions et de débats sur RMC, Estelle Denis s’est fait connaître du grand public en prenant les commandes de 100% foot, diffusé chaque dimanche soir sur M6 entre 2005 à 2008, avec Pierre Ménès, Dominique Grimault et Thierry Roland. Si le programme a trouvé son public, cela n’était pas gagné d’avance.

« On remplaçait le film érotique donc ce n’était pas une mince affaire » Invitée en mai dernier de "C Médiatique" sur France 5, Estelle Denis était revenue sur cette période de sa vie professionnelle. « Nous étions en direct, c’était le dimanche à minuit, on remplaçait le film érotique donc ce n’était pas une mince affaire », s’était souvenue la journaliste.