Estelle Denis insultée à cause de son émission sur RMC : Ce «truc de fou» sur les réseaux sociaux

Depuis 2021, Estelle Denis officie sur RMC avec une quotidienne baptisée ‘Estelle Midi’. Chaque jour, ses chroniqueurs commentent l’actualité sans langue de bois, ce qui provoque parfois quelques remous sur les réseaux sociaux. Des réactions qui n’échappent pas à la journaliste de 49 ans…
Chaque jour à la mi-journée, Estelle Denis présente ‘Estelle Midi’, une quotidienne dans laquelle elle évoque des sujets d’actualité et de société avec sa bande, connue pour ne pas avoir la langue dans sa poche. Ce qui peut susciter quelques polémiques. On a encore pu le constater cette semaine avec le coup de gueule de Juliette Briens, chroniqueuse de l’émission, concernant la prise de position de Victor Wembanyama contre l'ICE, la police de l'immigration américaine.
« Moi je trouve ça insupportable. Pour moi, c'est réellement : "prends tes millions, mets ton ballon dans ton panier et juste tais toi !" En plus, c'est constamment sur les mêmes sujets, avait-elle lâché dans l’émission d’Estelle Denis. Est-ce qu'il était horrifié quand Donald Trump s'est fait tirer dessus, quand Charly Kirk s'est fait assassiné, juste pour rester sur les Etats-Unis ? Il n'était pas horrifié. C'est toujours sur les mêmes sujets. En fait, t'es sportif, t'es là pour rassembler et il n'y a pas que des gauchos qui regardent le basket. T'es là pour rassembler toute une population. Tu n'es pas là pour donner ton avis sur Trump. Venir me dire que critiquer Trump aujourd'hui, c'est courageux, eh bien excusez moi, c'est le truc le plus consensuel de la terre. Il n'y a rien de plus facile que de critiquer Trump aujourd'hui ».
« C’est vrai qu’on prend cher quand même »
Les réactions n’ont pas manqué sur les réseaux sociaux, ce dont Estelle Denis a désormais l’habitude. Invitée de l’émission Les Nuits du Cazarre Enchaîné vendredi sur RMC, l’animatrice est revenue sur les insultes qui peuvent la viser sur les réseaux sociaux. « Ce qu’on prend dans la figure, c’est un truc de fou, un truc de dingue. C’est vrai qu’on prend cher quand même, a réagi Estelle Denis. Si j’ai envie de répondre ? Parfois. Déjà, je ne regarde pas, et parfois on me dit ‘tiens, t’as vu…’, donc parfois je me fais un petit plaisir, j’affiche, c’est tout et hop, je pars. Mais tu ne réponds pas, non ».
« Je suis très contente »
Cela n’empêche pas pour autant l’ex-compagne de Raymond Domenech, révélée comme journaliste sportive, d’apprécier ce rendez-vous du midi qu’elle anime depuis l’été 2021, l’émission dont elle est la plus fière dans sa carrière. « Tu viens du sport, ce n’est pas forcément facile de t’installer dans l'actu, ça marche bien, je suis très contente », a-t-elle expliqué dans Les Nuits du Cazarre Enchaîné.