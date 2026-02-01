Estelle Denis insultée à cause de son émission sur RMC : Ce «truc de fou» sur les réseaux sociaux

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis 2021, Estelle Denis officie sur RMC avec une quotidienne baptisée ‘Estelle Midi’. Chaque jour, ses chroniqueurs commentent l’actualité sans langue de bois, ce qui provoque parfois quelques remous sur les réseaux sociaux. Des réactions qui n’échappent pas à la journaliste de 49 ans…

Chaque jour à la mi-journée, Estelle Denis présente ‘Estelle Midi’, une quotidienne dans laquelle elle évoque des sujets d’actualité et de société avec sa bande, connue pour ne pas avoir la langue dans sa poche. Ce qui peut susciter quelques polémiques. On a encore pu le constater cette semaine avec le coup de gueule de Juliette Briens, chroniqueuse de l’émission, concernant la prise de position de Victor Wembanyama contre l'ICE, la police de l'immigration américaine.

« Moi je trouve ça insupportable. Pour moi, c'est réellement : "prends tes millions, mets ton ballon dans ton panier et juste tais toi !" En plus, c'est constamment sur les mêmes sujets, avait-elle lâché dans l’émission d’Estelle Denis. Est-ce qu'il était horrifié quand Donald Trump s'est fait tirer dessus, quand Charly Kirk s'est fait assassiné, juste pour rester sur les Etats-Unis ? Il n'était pas horrifié. C'est toujours sur les mêmes sujets. En fait, t'es sportif, t'es là pour rassembler et il n'y a pas que des gauchos qui regardent le basket. T'es là pour rassembler toute une population. Tu n'es pas là pour donner ton avis sur Trump. Venir me dire que critiquer Trump aujourd'hui, c'est courageux, eh bien excusez moi, c'est le truc le plus consensuel de la terre. Il n'y a rien de plus facile que de critiquer Trump aujourd'hui ».