«Est-ce qu’il n’y a pas la possibilité que…» : Bertrand Latour pousse Deschamps à créer la surprise avec ce nouveau joueur chez les Bleus

L’été prochain, l’équipe de France toujours menée par Didier Deschamps disputera le mondial aux États-Unis. Alors qu’en mars, deux matchs amicaux auront lieu pour les Bleus, le journaliste Bertrand Latour aimerait potentiellement voir l’une des sensations de Ligue 1 être convoqué pour la première fois comme il l’a révélé ce samedi soir.
Le contre-la-montre est lancé pour Didier Deschamps et l’équipe de France. Si le sélectionneur des Bleus doit avoir une liste bien précise dans son esprit pour la prochaine Coupe du monde l’été prochain, certaines surprises sont-elles possibles pour le rassemblement de mars prochain ? En Ligue 1, une nouvelle tête pourrait être candidate pour le poste de latéral gauche.
Mathieu Udol prend du galon
Arrivé l’été dernier au RC Lens, Mathieu Udol s’impose comme l’un des meilleurs latéraux gauche du championnat. Récemment, Guillaume Hoarau, consultant pour Ligue 1 +, a posé la question au principal intéressé : « Félicitations, bon il est où le futur Bleu ? Les gens disent... (il ne termine pas sa phrase) », a ainsi demandé Hoarau. Ce à quoi Udol a répondu avec modestie : « Ouais, les gens disent (sourire)... On verra bien, on verra bien. On espère, on espère, on va continuer comme ça. »
Deschamps devrait tenter le coup selon Betrand Latour
Présent sur le plateau de Canal + ce samedi soir, le journaliste Bertrand Latour a évoqué la possibilité pour le latéral gauche lensois de découvrir l’équipe de France en mars. « C’est encore lui qui est quand-même passeur décisif. On a quand même pas trop l’embarras du choix (en équipe de France, ndlr). Sans dire qu’il faut qu’il soit titulaire en équipe de France, est-ce qu’il n’y pas la possibilité qu’en mars, Didier Deschamps tente le coup ? Théo Hernandez, je ne me souviens pas de la dernière fois qu’il a fait un bon match en équipe de France, et dans la mesure où il y a 25-26 joueurs, je ne sais pas... », se demande Bertrand Latour.