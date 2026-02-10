Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo : Le Real Madrid «ne pensait jamais voir ça» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en 2024 au Real Madrid, Kylian Mbappé enchaîne les buts à la pointe de l’attaque. Si le club madrilène se cherche encore collectivement, l’attaquant français lui, rayonne. De nouveau buteur ce dimanche soir face à Valence, le Bondynois a vu son nom être associé à celui de l’illustre Cristiano Ronaldo par plusieurs membre du club merengue.

Un Kylian Mbappé de gala. Alors que le Real Madrid vit une période de turbulences depuis le départ de Xabi Alonso, le club madrilène peut toujours s’en remettre au rendement de son numéro 10. Buteur en fin de match sur la pelouse de Valence ce dimanche soir, Mbappé a donc inscrit son 23ème but de la saison en championnat, son 36ème avec le Real toute compétition confondue. Forcément, les superlatifs commencent à manquer autour du Français, qui suit les traces de Cristiano Ronaldo en termes de statistiques.

Le Real Madrid sous le charme de Kylian Mbappé Au coup de sifflet final, c’est son compatriote Aurélien Tchouaméni qui n’a pas pu éviter une question autour d’une comparaison entre le prodige de Bondy et le Portugais vainqueur de cinq Ballons d’Or. « Est-ce que je pense que Kylian Mbappé peut dépasser Cristiano Ronaldo ? Bien sûr que oui. Il est incroyable ! », a répondu Tchouaméni, suivi des compliments d’Alvaro Carreras : « Mbappé est un monstre ! C’est un privilège de jouer avec lui et de l’avoir dans l’équipe. »