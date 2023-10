Surprise en équipe de France, Thierry Henry valide

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Suite au forfait de Jules Koundé, Didier Deschamps a décidé d'appeler Malo Gusto. Le joueur de Chelsea, qui devait disputer les deux prochains matches de l'équipe de France espoirs, va faire le grand saut et découvrir les A. En conférence de presse, Thierry Henry a tenu à le féliciter.

Touché au genou, Jules Koundé a dû jeter l'éponge. Le défenseur du FC Barcelone ne disputera pas les prochaines rencontres de l'équipe de France. Pour le remplacer, Didier Deschamps a décidé d'appeler Malo Gusto pour la première fois. Ces dernières semaines, l'ancien lyonnais a profité de la blessure de Reece James pour glaner du temps de jeu à Chelsea. Ce qui lui a vraisemblablement permis de rejoindre la sélection. En conférence de presse, Didier Deschamps a justifié cette convocation.

Deschamps interpelle cette recrue du PSG https://t.co/Hp5VwxpaNx pic.twitter.com/FNuc4vxDK8 — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Deschamps appelle Gusto, il se justifie

« Très jeune joueur, mais avec cette capacité à jouer à ce poste là, il a joué comme joueur de couloir, il joue comme latéral aussi, déjà à Lyon il avait fait voir de belles choses. A Chelsea, il est avec une concurrence plus importante. Il a des axes d'amélioration et de progression à explorer, avec une bonne capacité offensive. Il est très rapide. Il doit progresser sur le plan défensif mais il rattrape pas mal de coups. On se retrouve avec un jeune joueur qui est déjà à Chelsea, avec un potentiel qui laisse augurer une progression dans les mois à venir » a confié le sélectionneur de l'équipe de France.

« Je suis content pour Malo »