Du «plaisir» pris avec Zidane, le secret dévoilé !

Dernièrement, rien ne va du côté du Real Madrid. Les Madrilènes ont perdu la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone, mais Xabi Alonso a surtout été remercié et Alvaro Arbeloa nommé à sa place. Ce dernier va donc devoir sauver les Merengue en cours de saison, comme l’avait déjà fait Zinédine Zidane par le passé. D’ailleurs, pour que l’ancien défenseur réussisse sa mission, Zizou lui a donné quelques conseils.

« Ils ont pris du plaisir »

Zinédine Zidane pourrait donc avoir de précieux conseils pour Alvaro Arbeloa et justement, il lui en a donné indirectement. Peu de temps avant le licenciement de Xabi Alonso, le champion du monde 1998 avait accordé un entretien sur YouTube à Hamidou Msaidie, son ancien adjoint au Real Madrid. Pour le Ballon d’or, il est nécessaire que les joueurs prennent du plaisir afin que cela puisse marcher. « En fait, pour moi, il n’y a pas de sujet de toute façon. On était à la disposition des joueurs. Pour moi, c’est ce qui fait la force de quelque chose, tu es là pour le joueur. Si tu n’as pas compris ça tu ne peux pas durer dans ce métier. Tu es là pour les accompagner. Tu es là pour montrer que tu es là pour eux. Pour qu’ils adhèrent à ce que tu mets en place, il faut qu’ils nous aiment bien quand même ! Les joueurs s’ils ne sont pas d’accord avec ce que tu mets en place, il manquera toujours quelque chose. Nous ils ont pris du plaisir à tous les niveaux. » À Arbeloa d’appliquer le conseil maintenant.